Δολοφονία στη Σκύδρα: Σοκαρισμένο το χωριό μετά την άγρια δολοφονία του 72χρονου από συγχωριανό του

Σοκαρισμένη παραμένει είναι η τοπική κοινωνία της Δάφνης Σκύδρας από την άγρια δολοφονία του 72χρονου από έναν 76χρονο συγχωριανό του.

Ο 76χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τον 72χρονο και τον σκότωσε και στη συνέχεια πέταξε τη σορό του σε χωματερή στη Σκύδρα Πέλλας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, επειδή είδε τον 72χρονο στο χωράφι του νόμισε ότι του έκλεβε ροδάκινα. «Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Το πρωί της Τετάρτης (27.8.25) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 72χρονου στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Δάφνη Σκύδρας.