Κίνα: Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει

Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της Κίνας, «πέρασε» με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής, λίγες εβδομάδες πριν από τα προγραμματισμένα της εγκαίνια στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Η πελώρια κατασκευή, που εκτείνεται πάνω από ένα φαράγγι στην επαρχία Γκουιτζόου σε ύψος 625 μέτρων, είναι η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου. Κατασκευάστηκε με στόχο τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων σε δυσπρόσιτες περιοχές, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αναζωογόνηση της επαρχίας μέσω της προσέλκυσης τουριστών. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί και η δημιουργία μεγάλου κέντρου για extreme sports στη βάση του φαραγγιού.

Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμή για την αντοχή της γέφυρας, που εντάσσεται στην τελική φάση ελέγχων προτού δοθεί στην κυκλοφορία, διήρκεσε πέντε μέρες. Μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την τοποθέτηση 96 φορτηγών σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η δομική ακεραιότητα του έργου.