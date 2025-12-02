Από την Ιταλία στα κρατητήρια των Βρυξελλών: Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, ο ανώτερος διπλωμάτης και ο γενικός διευθυντής

Αναταραχή στην ΕΕ προκαλεί η είδηση της σύλληψης της πρώην Ύπατης Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι και δύο άλλων στελεχών, μετά από εφόδους της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφέρει «ισχυρές υποψίες» για εμπλοκή τους σε παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού κατά την ανάθεση σύμβασης λειτουργίας ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών.

Πέραν της Φεντέρικα Μογκερίνι, υπό κράτηση βρίσκεται ο Ιταλός πρώην διπλωμάτης της ΕΕ Στέφανο Σαννίνο αλλά και ο συνδιευθυντής του γραφείου εκτελεστικής εκπαίδευσης του College of Europe Τσεζάρε Τζεγκρέττι.

Πού έγιναν οι έρευνες

Οι έρευνες, για τις οποίες υπήρξε αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), έγιναν από τη βελγική αστυνομία στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS) στις Βρυξέλλες, στα κτίρια του College of Europe στην Μπριζ και σε σπίτια ιδιωτών, αναφέρει η EPPO.

Η EEAS είναι το τμήμα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Μέχρι το 2019, επικεφαλής της ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι. Το 2020, η ίδια ανέλαβε πρύτανης του College of Europe, ενός ιδρύματος εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Στέφανο Σαννίνο, Ιταλός πρώην διπλωμάτης, ήταν ανώτατος δημόσιος υπάλληλος στην EEAS. Σήμερα είναι γενικός διευθυντής της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Κόλπου.

Το τρίτο άτομο που βρίσκεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας είναι ο Τσεζάρε Τζεγκρέττι, συνδιευθυντής του γραφείου εκτελεστικής εκπαίδευσης και έργων του College of Europe, μετέδωσε το Politico, που επικαλείται άτομο με γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους συλληφθέντες. Ο ανακριτής έχει προθεσμία 48 ωρών για να αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο που γνωρίζει την έρευνα. Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διπλωματίας της ΕΕ

Οι βελγικές αρχές διερευνούν την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διπλωματίας της ΕΕ, ένα πρόγραμμα για νέους διπλωμάτες από χώρες της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί από το College of Europe. Η Μογκερίνι είναι διευθύντρια του ιδρύματος από τον Αύγουστο του 2022.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες «δίκαιου ανταγωνισμού» όταν η EEAS ανέθεσε τη σύμβαση για τη δημιουργία της διπλωματικής ακαδημίας στο College of Europe. Η έρευνα αφορά στο εάν το College of Europe ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας πριν τη δημοσίευση της επίσημης ανακοίνωσης.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι οι έφοδοι σχετίζονται με έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας, νυν ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αναλάβει τα καθήκοντά της.

Αξιωματούχος της EEAS, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ειλικρινά, δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό γραφείο της EEAS στις Βρυξέλλες, στην οδό Rue d’Arlon 62, και όχι στο κύριο κτίριο στην πλατεία Σουμάν. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν ξεκλείδωτες τις πόρτες των γραφείων τους, αλλά και τα έπιπλά τους.

Στέφανο Σαννίνο, ο πρώην διπλωμάτης που ξεκίνησε με την ομάδα του Ρομάνο Πρόντι

Ο Στέφανο Σαννίνο, Ιταλός πρώην διπλωμάτης και υψηλόβαθμος υπάλληλος των Βρυξελλών κατέχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διπλωματία και την ευρωπαϊκή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) ενώ διετέλεσε και πρέσβης της Ιταλίας στην Ισπανία.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης, ο Σαννίνο εισήλθε στην ιταλική διπλωματική υπηρεσία το 1986. Η καριέρα του στην Κομισιόν ξεκίνησε το 2002, όταν διορίστηκε σύμβουλος για τις εξωτερικές σχέσεις και το εμπόριο στην ομάδα του Ρομάνο Πρόντι. Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως Διευθυντής για τη Διαχείριση Κρίσεων και εκπρόσωπος της Επιτροπής στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, πριν γίνει Διπλωματικός Σύμβουλος του Πρόντι όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ιταλίας το 2006.

Το 2013, ανέλαβε τη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ιταλίας στην ΕΕ, ενώ τον Ιανουάριο του 2020, διορίστηκε ΓΓ της EAAS, παίζοντας κεντρικό ρόλο στη διαχείριση εξωτερικών σχέσεων και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Στη θέση παρέμεινε μέχρι το 2024. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, επέστρεψε στην Κομισιόν, ως Διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA).

Πέραν της διπλωματικής του καριέρας, ο Σαννίνο είναι γνωστός για τη στήριξή του στους ΛΟΑΤΚΙ+. Ο ίδιος είναι ανοιχτά γκέι και παντρεμένος με τον Καταλανό Σαντιάγκο Μοντραγκόν Βιάλ. Το 2016 έλαβε το βραβείο Transexualia 2016 για την υποστήριξή του στην κοινωνική ένταξη των τρανς ατόμων στην Ισπανία, καθώς και το βραβείο LGBT Andalucía (μαζί με τον πρώην Αμερικανό πρέσβη στην Ισπανία, Τζέιμς Κόστος) για τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά της ομοφοβίας. Το 2018, ύψωσε τη σημαία του ουράνιου τόξου στην Ιταλική Πρεσβεία για το Pride της Μαδρίτης.

Ποιος είναι ο Τσεζάρε Τζεγκρέττι του College of Europe

Ο Τσεζάρε Τζεγκρέττι, υπήκοος Ιταλίας και Βελγίου, έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης και κατέχει τη θέση του συνδιευθυντή του Γραφείου Εκτελεστικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Έργων στο College of Europe από τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, εντάχθηκε στο College of Europe τον Ιανουάριο του 2016 ως Συντονιστής Έργου, ενώ διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό έργων και τη διαχείριση διεθνών προγραμμάτων. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εργασίας του, ενδιαφέρεται για τις πολιτικές διεθνούς συνεργασίας, τη δημόσια διπλωματία της ΕΕ, την εξωτερική δράση, όπως και την εκπαίδευση.

Ένα από τα έργα που εποπτεύει είναι το «European Resources for Mediation Support – ERMES», το οποίο διευκολύνει τη στήριξη της ΕΕ προς τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες ειρηνικής διαμεσολάβησης και διαλόγου.

Πριν την ένταξή του στο College of Europe, ο Τζεγκρέτι εργάστηκε για δύο ευρωπαϊκές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας. Επίσης, έχει εργαστεί για ΜΚΟ που διαχειρίζεται καμπάνιες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Άρση ασυλίας

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στην EEAS την Τρίτη στο πλαίσιο «εν εξελίξει έρευνας για δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν... κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο, ερωτηθέντες για περαιτέρω λεπτομέρειες, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν αρνήθηκαν να σχολιάσουν αν κάποιο από τα στελέχη της επιτροπής είχε συλληφθεί ή να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες για την έρευνα.

Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις Αρχές να άρουν την ασυλία που συνήθως παρέχεται σε διπλωμάτες και το αίτημα έγινε αποδεκτό. Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια σώματα υπεβλήθησαν τα αιτήματα.