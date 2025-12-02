Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα - Τι προβλέπει για τις μπαλωθιές

Στο νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια, που συζητιέται στην ολομέλεια της Βουλής εντάχθηκε η τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα όπλα, τις εκρηκτικές ύλες και την πρόληψη επικίνδυνων επεισοδίων μεταξύ προσώπων εισάγονται μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Τι ορίζει

Σκοπός πίσω από τη δέσμη παρεμβάσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν είναι άλλος από τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, την αυστηροποίηση των ποινών αλλά και τη θεσμοθέτηση εργαλείων που θα λειτουργούν προληπτικά απέναντι στην παράνομη οπλοκατοχή και τα φαινόμενα βίας.

Η τροπολογία προβλέπει επιβολή προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τις περιπτώσεις όπου μπορεί να προκύψει «άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας λόγω έντονης φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. οικογενειακές διαφορές, τοπικές-πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.).

Μεταξύ των μέτρων, περιλαμβάνονται:

απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων χώρων,

απαγόρευση επικοινωνίας,

παράδοση όπλων,

εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα,

παροχή στοιχείων επικοινωνίας,

συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα.

Η διάρκεια επιβολής μπορεί να είναι έως έξι μήνες, στις περιπτώσεις άσκησης ποινικής δίωξης, ωστόσο, αυτή μπορεί να παραταθεί εκ νέου.

Ο στόχος πίσω από την τροπολογία που αφορά σειρά διατάξεων του ν. 2168/1993, είναι η ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των ποινών για τα εξής αδικήματα:

Κατοχή κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια: ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 ευρώ.

Καθυστερημένη ανανέωση άδειας: παύει η ποινική ευθύνη μόνο αν ο κάτοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου.

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών: ελάχιστη ποινή 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Παράνομη χρήση εκρηκτικών ή άσκοπων πυροβολισμών: φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται άσκοπους πυροβολισμούς και δεν τους αναγγέλλουν άμεσα στις αρχές, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θεσπίζεται ως αδίκημα η παρακίνηση, πρόκληση ή «διαφήμιση» παράνομης οπλοκατοχής ή χρήσης πυροβόλων όπλων με αυστηρές ποινές και επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου. Για τις περιπτώσεις που η παρακίνηση απευθύνεται σε ανήλικους, προβλέπονται σημαντικά αυστηρότερες ποινές.

Η τροπολογία επεκτείνει τον κατάλογο των χώρων όπου η παράνομη οπλοκατοχή αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Μεταξύ αυτών:

αστυνομικές υπηρεσίες,

δικαστήρια,

εκπαιδευτικά ιδρύματα,

αθλητικοί χώροι,

χώρους λατρείας, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις,

εμποροπανηγύρεις,

μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ποινές κάθειρξης και χρηματικές ποινές, ενώ η υποτροπή επιφέρει ακόμη βαρύτερη ποινική μεταχείριση.

Μεταβατική ρύθμιση για παράδοση και έλεγχο μη καταγεγραμμένων όπλων

Το νομοσχέδιο εισαγάγει και μία ειδική, μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση για τα άτομα που παράνομα κατέχουν συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα και επιθυμούν να τα παραδώσουν οικειοθελώς. Εάν το πράξουν εντός τεσσάρων μηνών, δεν θα διωχθούν για παράνομη οπλοκατοχή ενώ, εφόσον τα όπλα ελεγχθούν και διαπιστωθεί πως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο να λάβει άδεια και να του επιστραφούν. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβεί, τα όπλα θα περιέρχονται στο Δημόσιο.