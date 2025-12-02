Η Prada προχώρησε στην οριστική εξαγορά της Versace μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Versace, του ιταλικού οίκου που η πολυτελής μάρκα εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξαγορά έγινε μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry λόγω ανησυχιών από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού.

Ο Λορέντζο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Όπως είπε, η Prada επεδίωκε τη συμφωνία για αρκετά χρόνια.

«Είχαν γίνει ήδη επαφές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, υπήρξαν συζητήσεις και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω προβλημάτων με τον ανταγωνισμό, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία» ανέφερε ο Μπερτέλι.

Η Versace, η οποία ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο, είναι γνωστή για την τολμηρή αισθητική της. Η μάρκα θα ενσωματωθεί στις δύο κύριες μάρκες της Prada – την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu – σηματοδοτώντας μια σημαντική στρατηγική στροφή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Μπερτέλι, ο οποίος πίεσε έντονα για την εξαγορά, δήλωσε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: ότι δεν ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και ότι αξίζει, δεδομένου ότι η μάρκα ανήκει στις κορυφαίες παγκοσμίως σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας. Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο τιμόνι της μάρκας.

Ο Ντάριο Βιτάλε, πρώην διευθυντής σχεδίασης της Miu Miu, ανέλαβε τη θέση της.