Ισχυρός σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης

Ισχυρή σεισμικής δόνηση μεγέθους 7.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

 Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 82 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του Hachinohe, της Ιαπωνίας και 120 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Aomori, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 43 χιλιόμετρα.

 Επίσης, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. «Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση προειδοποιώντας τους κάτοικους στις κοντινές περιοχές ότι «κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».

Ειδήσεις