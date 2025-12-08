Ισχυρός σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμικής δόνηση μεγέθους 7.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 82 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά του Hachinohe, της Ιαπωνίας και 120 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Aomori, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 43 χιλιόμετρα.

Επίσης, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. «Οι άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση προειδοποιώντας τους κάτοικους στις κοντινές περιοχές ότι «κύματα τσουνάμι πλησιάζουν τις ακτές. Εκκενώστε το συντομότερο δυνατό».