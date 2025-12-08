Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Κ. Τσιάρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα.

Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.