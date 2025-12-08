Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Κ. Τσιάρα

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω α...

Εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα.

Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: Kινητοποίηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου την Τετάρτη

«Καμπανάκι» από Πέτρο Μαντά για το γεφυράκι της ΒΙΠΕ- «53 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα»

Δημήτρης Σαρδελιάνος για το τραμ στην Πάτρα: «Θα φτιάξουμε υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή και από επάνω τραμ; Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καρδίτσα Αγρότες

Ειδήσεις