Ζάκυνθος: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών» λέει η μητέρα του δίχρονου

Συγκλονισμένη είναι η μητέρα του δίχρονου Λίο, που έχασε τη ζωή του όταν το κατασπάραξε σκύλος πίτμπουλ που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο.

Όλα έγιναν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, υποστήριξε, αποδίδοντας την επίθεση στον τρόμο που ένιωσε το ζώο, ακούγοντας πυροβολισμούς και σφυρίχτρες από κυνηγούς.

«Ο Λίο ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς» είπε η 32χρονη Ρόμπι σε συνέντευξή της στην Daily Mail, που φιλοξενεί το θέμα στο πρωτοσέλιδό της. «Λέγαμε ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν αγαπούν τα παιδιά λάτρευαν τον Λίο, γιατί ήταν τόσο γλυκός. Ήταν ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν, ο πατέρας του, εγώ, όλη η οικογένεια».

Η Ρόμπι, που εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο ενώ μεγάλωσε στο Άντοβερ του Χαμσάιρ, κάνει λόγο για ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελά και γέμιζε ευτυχία την οικογένειά του. «Αγαπούσε τα ζώα που έχουμε εδώ και έχουμε πολλά: γάτες, άλογα, σκύλους», προσθέτει.

«Όλα έγιναν σε 30 δευτερόλεπτα»

Σύμφωνα με τη μητέρα, το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, μέχρι το Σάββατο. «Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και ήταν δεμένος στον κήπο, με αλυσίδα δέκα μέτρων, δίπλα στο δάσος όπου εκείνη την ώρα κυνηγούσαν. Άκουγες πυροβολισμούς, υπήρχαν κι άλλα σκυλιά και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», υποστηρίζει.

Η ίδια μάλιστα περιγράφει τη σχέση του γιου της με τον Λίο: «Δεν είχαμε ποτέ κανένα θέμα με τον σκύλο από τότε που τον πήραμε. Άφηνε τον Λίο να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει· τον έγλειφε στο πρόσωπο. Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα. Ο Λίο έπαιζε μαζί του συνέχεια».

Στη συνέχεια η γυναίκα περιγράφει ότι όλα έγιναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. «Κάτι απλά “έσπασε” μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λίο απομακρύνθηκε για να τον δει. Τότε τελείωσαν όλα. Ο Λίο αρπάχτηκε ή ταρακουνήθηκε. Έμοιαζε να τον είχε δαγκώσει μόνο μία φορά».

«Δεν θα τα κατάφερνε»

Στη συνέχεια, η Ρόμπι και ο σύζυγός της κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έβαλαν τον Λίο στο αυτοκίνητο για να πάνε στο νοσοκομείο και συνάντησαν το ασθενοφόρο στον δρόμο.

«Τον πήραν από τα χέρια μου και έτρεξαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν θα τα κατάφερνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

Η ίδια θέλει να δει το παιδί της: «Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμα δεν έχω μπορέσει να δω τον Λίο, αλλά ελπίζω να μας επιτραπεί σήμερα». Όπως λέει, αν ήξερε ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνε ποτέ το παιδί να παίξει με το πίτμπουλ, το οποίο ήταν «ταϊσμένο, ποτισμένο και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα».

Λίγες ημέρες πριν, ο Λίο είχε τα δεύτερα γενέθλιά του. «Όταν γεννήθηκε ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Αλλά πάντα είχα έναν ενδόμυχο φόβο ότι δεν θα τον είχα για πολύ. Και τώρα συνέβη. Σήμαινε τα πάντα για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε το χαμόγελό του ούτε θα ακούσουμε το γέλιο του», είπε η μητέρα.

«Τρέξαμε έξω και ο Λίο ήταν στο πάτωμα»

Η Ρόμπι διαψεύδει τα περί άσκησης ποινικών διώξεων στην ίδια και τον σύζυγό της, καθώς όπως λέει, εξήγησαν ότι ο σκύλος ήταν «δεμένος, ταϊσμένος και ποτισμένος και ότι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα».

«Όταν τον βρήκε ο σύζυγός μου, ήταν σαν σκελετός, αλλά τον φροντίσαμε και έγινε καλά. Δεν είχε δείξει ποτέ νευρικότητα ή επιθετικότητα όσο τον είχαμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα τελείωσαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που μάθαμε ήταν όταν η κόρη μου μπήκε μέσα και είπε: “Τον δάγκωσε το πίτμπουλ”».

Τότε, περιγράφει πώς αντέδρασε η ίδια και ο σύζυγός της. «Τρέξαμε έξω και ο Λίο ήταν στο πάτωμα. Ο σκύλος δεν ήταν από πάνω του. Ο Λίο δεν κινούνταν. Ήταν μόνο ένα δάγκωμα. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα συνέβαινε αυτό».

Ψυχολόγοι στα σχολεία των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας

Η οικογένεια του Λίο έχει αλλά δυο παιδάκια σε Γυμνάσιο και Δημοτικό.

Στα δυο σχολεία έχουν αποσταλεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση του συμβάντος.

Το Υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, εξέφρασε «τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 2χρονου παιδιού στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Ο αδελφός του παιδιού είναι μαθητής του Δημοτικού. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκονται ήδη στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές, και στους εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους».