Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου στη Ζάκυνθο: “Το έχασα από τα μάτια μου για 30 δευτερόλεπτα”

«Το παιδί το έχασα για 30 δευτερόλεπτα από τα μάτι μου» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 2χρονου παιδιού το οποίο ξεψύχησε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με δαγκώματα σε όλο του το κορμί από πίτμπουλ στην Ζάκυνθο.

Αβάστακτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του 2χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο από το πίτμπουλ της οικογένειας, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους.

«Από χθες είναι πολύ δύσκολες ώρες για εμάς, έχουμε τον πόνο μας. Σήμερα είπαμε στα άλλα δύο μας παιδιά για τον αδερφό τους ότι έφυγε από την ζωή. Η αδερφούλα του είδε το σκυλί να έχει αρπάξει το βρέφος και μας φώναζε να πάμε» αναφέρει ο πατέρας του άτυχου βρέφους.

Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας του 2χρονου παιδιού, σε μια περιοχή όπου οι κυνηγοί την επέλεγαν για να κυνηγήσουν, αφήνοντας ελεύθερα τα άγρια σκυλιά τους.Ένα τέτοιο σκυλί ήταν και το πίτμπουλ που κατασπάραξε το 2 χρόνων βρέφος, το οποίο ήταν ετοιμοθάνατο όταν οι γονείς του το απεγκλώβισαν από τα δόντια του σκύλου.

Το 2χρονο παιδί που ξεψύχησε από την επίθεση με το πίτμπουλ

«Γι’ αυτά τα πράγμα έφταιγαν οι κυνηγοί που έρχονται γύρω από το σπίτι και αφήνουν τα σκυλιά για να κυνηγήσουν τα ζώα αλλά και η φιλοζωική που δεν τα μαζεύει. Εγώ μάζεψα το σκυλί που ήταν ετοιμοθάνατο για να το σώσω και αυτό μου κατασπάραξε το παιδί», λέει o μπαμπάς του παιδιού.

Πόνος, θλίψη και ένα μεγάλο γιατί είναι οι 3 λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην μικρή κοινότητα του Αγίου Λέοντα. «Το παιδί και το σκυλί δεν ήταν μέσα στο σπίτι που λένε κάποιοι. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου όχι παραπάνω, τώρα έχω τον πόνο μου», ξεσπάει.