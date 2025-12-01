Λούτσα: «Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου» - Tι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Back to Top
«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε

Μια γυναίκα που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος στη Λούτσα λίγα λεπτά μετά την παράσυρση του 24χρονου δίνει μια μαρτυρία που προκαλεί αίσθηση.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, «ήταν σοκαριστικό πως όταν του το είπε ένας από το ΕΚΑΒ ότι "έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο" η απάντηση ήταν "ναι,ε; με πονάει το αυτί μου"».

«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας

Ερωτηθείσα, δε, αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν»

Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια»

