52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο: Αναζητώντας μια νέα Μεταπολίτευση στην Πάτρα -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δημόσια συζήτηση με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μια νέα Μεταπολίτευση;».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας και έφερε στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με στόχο έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν ο Κώστας Καρπέτας, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα», ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της ΝΕΑΡ και πρώην υπουργός και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ και πρώην υπουργός.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος παρενέβη και με δική του τοποθέτηση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις σύγχρονες προκλήσεις της δημοκρατίας, την κατάσταση των θεσμών, τη σχέση των νέων με την πολιτική, καθώς και την πιθανή ανάγκη μιας νέας εποχής πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης.