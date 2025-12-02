Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος μηχανόβιος μετά από καταδίωξη

Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, απείθειας και επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (01-12-2025) στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών. Αντιθέτως, ανέπτυξε ταχύτητα, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία αφαίρεσε νωρίτερα από την περιοχή της Ξηροκρήνης. Τελικά, μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και βεβαιώθηκαν σε βάρος του διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 αφαίρεσε δύο ακόμη δίκυκλες μοτοσικλέτες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανευρέθηκαν πλησίον της οικίας του και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές