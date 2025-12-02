Λούτσα: «Έτρεχε πάντα με 120 χλμ. σ' αυτόν τον δρόμο, προκαλούσε», λένε για τον οδηγό -Ποιος ήταν ο 24χρονος που σκοτώθηκε

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για τον 29χρονο που σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα, πέφτοντας πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Γνώριμος των Αρχών και των περιοίκων.

Ο δράστης του φριχτού τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα, έχει προκαλέσει αμέτρητες φορές με την οδηγική συμπεριφορά του κι όχι μόνο, όπως λέει κάτοικος της περιοχής.

Μιλώντας στην εκπομπή «αλήθειες με τη Ζήνα» κάτοικος της Αρτέμιδας, είπε για τον 29χρονο: «Σαφώς γνωρίζουμε τον οδηγό, ήταν υπό την επήρεια, πιθανότατα ναρκωτικών. Είναι γενικότερα πολύ προκλητικός στο θέμα οδήγησης, πήγαινε με 140χλμ. στον συγκεκριμένο δρόμο. Τον γνωρίζουμε καλά, είναι χρήστης» είπε ο κάτοικος της περιοχής κι ακολούθως κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά του δράστη: «Όχι μόνο αυτό, είναι κι αναίσθητος. Όταν τον βάζανε στο ασθενοφόρο, έψαχνε το κινητό του, κι αναρωτιόταν πώς είχε χτυπήσει το αυτί του. Δεν είχε καταλάβει τίποτα... Τον ξέρουμε καλά, είναι κάτοικος εδώ της περιοχής. Ήταν καινούριο σχετικά το αμάξι, δεν το είχε πολύ καιρό, αλλά συνεχώς προκαλούσε. Πήγαινε με 120-140χλμ σ' αυτόν εδώ τον δρόμο. Κι έτσι την πάτησε και δεν πρόλαβε σε προσπέραση να το μαζέψει και του έφυγε».

Θείος 24χρονου: «Λιγοστέψαμε...»

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο θείος και νονός του 24χρονου, είπε: «Τον έχω δει (σ.σ.: τον δράστη), νοσηλεύονταν όλοι μαζί. Και η αδερφή μου και η κόρη της, και ο δράστης».

Μέσα σε όλο το ζοφερό σκηνικό, ο θείος και νονός του αδικοχαμένου παιδιού, είπε ότι «τα τελευταία νέα είναι ότι πάει καλύτερα» για την 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Όσον αφορά στο συμβάν είπε: «Ήταν μπροστά στο σπίτι σταθμευμένοι, βγάζανε τα πράγματα από το πορτμπαγκάζ ο ανιψιός με την κοπέλα του. Ήταν μέσα η αδελφή του και η μητέρα του (σ.σ.: αδελφή του θείου) με το σκυλί, το οποίο "έφυγε" στο δυστύχημα».

Κληθείς να σχολιάσει τον δράστη, είπε ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά, αλλά «μου είπαν ότι είχε σχέση με ουσίες, κι εκείνη την ώρα προφανώς ήταν υπό την επήρεια». Όταν τέλος του ζητήθηκε να πει κάτι για τον δράστη, δεν ήθελε να προβεί σε κάποιο σχόλιο, λέγοντας μόνο πως «λιγοστέψαμε...».

Πατέρας παιδιού: Έφυγε ένας άγγελος

Ο πατέρας του 24χρονου είπε ότι «το έμαθα την επόμενη μέρα. Ήταν όλοι χτυπημένοι δεν υπήρχε κανείς να με ειδοποιήσει... Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος και συνέχισε: «Έμενε στο Βέλγιο, έκανε το μεταπτυχιακό του. Είχε έρθει για δυο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

«Έλεγε πονάει το αυτί μου, κι έψαχνε να δει αν είχε ζημιές το αμάξι του»

«Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον γδούπο που προκάλεσε το ΙΧ του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο νεαρό, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε κατόπιν, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους τις είχαν ρίξει... Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

Ακολούθως, μίλησε για τον οδηγό που προκάλεσε το δυστύχημα και είπε ότι δεν φάνηκε να τον... πολυνοιάζει τι είχε συμβεί. «Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης τού είπε "έχεις σκοτώσει άνθρωπο", αυτός είπε "ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου". Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.

Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση-σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει...Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα...» είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

Εγγονός του ιδιοκτήτη των «Leonidas»

Ο 24χρονος είναι απόγονος της οικογένειας «Leonidas» με τα παγκοσμίου φήμης σοκολατάκια. Ο άτυχος νεαρός, Σωτήρης – Iωάννης Μπαλτάς, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Βέλγιο, εργαζόταν στο κατάστημα της αλυσίδας στις Βρυξέλλες και μετέβη στην Αθήνα, για να παραστεί στην αποφοίτηση της φίλης του, που είχε προγραμματιστεί για χθες Δευτέρα.