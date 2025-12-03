Πάτρα- Θέατρο Απόλλων: Οι κολώνες του θεάτρου «βάφτηκαν» ξανά με συνθήματα

Λίγες μόνο μέρες κράτησε η καθαρή εικόνα του θεάτρου πριν οι κολώνες του γεμίσουν ξανά γκράφιτι
Μόλις για λίγες μέρες κράτησε η καθαρή και ανακαινισμένη εικόνα του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων στην Πάτρα.
Κατά την τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, το θέατρο είχε καθαριστεί, βαφτεί, η στοά του ήταν φροντισμένη και είχε επισκευαστεί ο σπασμένος φανοστάτης στην πρόσοψή του. Επιπλέον, για να αποτραπούν ενδεχόμενα επεισόδια βανδαλισμού, είχε τοποθετηθεί και security που διανυκτέρευσε στον χώρο.
Λίγες μέρες αργότερα, όμως, η εικόνα του θεάτρου αλλοιώθηκε ξανά. Οι κολώνες γέμισαν με συνθήματα και μπογιά, καταδεικνύοντας ότι η προσπάθεια συντήρησης και προστασίας του ιστορικού χώρου δεν στάθηκε αρκετή απέναντι στους βανδαλισμούς.
ΦΩΤΟ: Οδυσσέας Ξεριζωτής
