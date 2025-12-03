Μπλόκο αγροτών στην Κορινθία- Ένταση στον κόμβο του Κιάτου

Έκλεισαν μέρος της Ε.Ο Πατρών – Κορίνθου
Ένταση σημειώθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών της Κορινθίας στον κόμβο του Κιάτου, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να αποτρέψουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών–Κορίνθου.
Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπλοκάρουν μέρος του ρεύματος προς Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να περάσουν μέσα από τις αστυνομικές δυνάμεις, υπήρξε για λίγα λεπτά έντονη σύγκρουση, με τις αρχές να κάνουν χρήση χημικών. Η κατάσταση έχει πλέον ηρεμήσει. Οι αγρότες επιμένουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.
πηγή korinthostv.gr
