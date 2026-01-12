Ιράν: Πάνω από 500 νεκροί και διαδικτυακό «μπλακ άουτ»

Δραματική αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των νεκρών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, με περισσότερους από 500 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Ο απολογισμός αυτός έρχεται ενώ η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Η HRANA ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, αριθμός που αυξήθηκε δραματικά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Παράλληλα, 579 επιπλέον θάνατοι παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό από τις διαμαρτυρίες στο Ιράν στους 1.123 νεκρούς, καθιστώντας την εξέγερση μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων ετών στο Ιράν.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι περισσότεροι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πραγματικά πυρά ή σκάγια, συχνά από πολύ κοντινή απόσταση, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες για ακραία καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες σακούλες με πτώματα στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς θυμάτων περίμεναν απεγνωσμένα έξω από το Forensic Medical Centre του Kahrizak για να αναγνωρίσουν σορούς. Σύμφωνα με την κυβέρνηση ο θάνατός τους είναι αποτέλεσμα «ένοπλων τρομοκρατών» από ξένες δυνάμεις, ισχυρισμός που αμφισβητείται έντονα από ανεξάρτητες πηγές.

Μπλόκαραν το Starlink

Σύμφωνα με το Forbes, το ιρανικό καθεστώς έχει αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα παρεμβολής που μπλοκάρουν την πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, πλήττοντας σοβαρά την εναλλακτική συνδεσιμότητα των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών.

Όπως αναφέρει το Iran Wire, παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες τερματικά Starlink φέρονται να λειτουργούν στη χώρα, η κρατική διακοπή επεκτάθηκε και στις δορυφορικές συνδέσεις, με αρχική απώλεια 30% της κίνησης, η οποία ξεπέρασε το 80% μέσα σε λίγες ώρες.

Την αυξημένη χρήση του Starlink στο Ιράν επιβεβαιώνει και η Times of Israel, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει παρότι η υπηρεσία παραμένει παράνομη στη χώρα. Η εξέλιξη εντείνει τους φόβους για μια νέα φάση ψηφιακού αυταρχισμού, καθώς περιορίζονται δραστικά τα μέσα επικοινωνίας των διαδηλωτών.