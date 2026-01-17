Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 άνοιξε τα φτερά του! Η Τελετή Έναρξης έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή! ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Τελετή έδωσε το σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη»
Το Πατρινό Καρναβάλι του 2026 ξεκίνησε με την Τελετή Έναρξης που πραγματοποιείται στην πλατεία Γεωργίου.
Μουσική και χορός στην πλατεία στην οποία "χτυπά" η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού με το σύνθημα της Τελετής να είναι «Βγες από την Οθόνη» .
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου κήρυξαν την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και έδωσαν το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.
ΔΕΙΤΕ την Τελετή όπως μεταδόθηκε από το Ionian ΤV
Η Τελετή Έναρξης σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, κάλεσε όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία. Ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, παρέα και κοινή εμπειρία. Σε αυτά στοχεύει η φετινή Τελετή Έναρξης της οποίας τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας. Ενεπλάκησαν περίπου 300 άτομα, ενώ η παράσταση αναπτύχθηκεε τρία διακριτά μέρη:
1. Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.
2. Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.
3. Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.
Υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.
Καλλιτεχνικά Στοιχεία & Συμμετοχές:
- Ζωντανή μουσική μπάντα επί σκηνής
- Μουσικοί, χορωδίες και ορχήστρες της πόλης
- Θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία (τελάλης, Καραγκιόζης)
- Ακροβάτες και performers με κινησιολογικό ρόλο
- Guest συμμετοχή – σκηνοθετική έκπληξη
- Ενεργή, ελεγχόμενη και συμβολική συμμετοχή του κοινού
Στόχος της τελετής έναρξης σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, είναι να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του Πατρινού Καρναβαλιού: ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής.
Το μήνυμα κορυφώνεται ξεκάθαρα:
«Το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους».
Συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης:
•Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων (διεύθυνση: Βάγια Ζεππάτου)
•Χορωδία Cantelena (διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου)
•Νεανική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (Λούση Χριστοδούλου /Σταύρος Σολωμός)
•Προ-παιδική χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)
•Ελεύθερη Ορχήστρα (Δημήτρης Τζαβάρας/Μάνια Ασημακοπούλου)
Μουσικοί : Μαριάννα Βούλγαρη (τραγούδι)
Κώστας Παναγόπουλος (ντραμς)
Ανδρέας Βούλγαρης (πλήκτρα)
Αλέξης Μαχαίρας (μπάσο)
Σπύρος Παπαϊωάννου (κιθάρα)
Σκηνοθεσία /Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διονύσης Μπάστας
Βοηθός Σκηνοθέτη : Μαρία Βασιλάκη
Μαρία Βάρσου
Ακροβάτες : Acrokuku, Νίνα Σαββίδη, Ben Walker
Τελάλης : Μαρία Αγουρίδη
Εργαστήρια Καραγκιόζη : Κώστας -Μπάμπης Μακρής,
Χρήστος Καλπουζάνης
Σχεδιασμός Φωτισμών : Ιωάννης Αναστασόπουλος
Κουστούμια/Σκηνογραφία : Μαρία Βασιλάκη
Κατασκευή Κοστουμιών : Νίκη Αντζουλάτου
Μακιγιάζ Μαριάννας Βούλγαρη : Νατάσα Ντότσικα
Μακιγιάζ Μαρίας Βάρσου : Μαριάννα Γεροκωστοπούλου
Ηχοληψία : Διονύσης Μπάστας /Μίμης Αγγελόπουλος
Ζωντανή κάμερα : Χρήστος Ορτέτζιο
Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου είχε την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο, από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων και ακολούθησε πάρτυ στην πλατεία Γεωργίου με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Μουζάκη (Zyrak).
