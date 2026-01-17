Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 άνοιξε τα φτερά του! Η Τελετή Έναρξης έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή! ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το Πατρινό Καρναβάλι του 2026 ξεκίνησε με την Τελετή Έναρξης που πραγματοποιείται στην πλατεία Γεωργίου.

Μουσική και χορός στην πλατεία στην οποία "χτυπά" η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού με το σύνθημα της Τελετής να είναι «Βγες από την Οθόνη» .

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου κήρυξαν την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και έδωσαν το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.

ΔΕΙΤΕ την Τελετή όπως μεταδόθηκε από το Ionian ΤV