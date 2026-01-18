Viral: Η αστυνομία έψαχνε ύποπτο και εκείνος απάντησε κάτω από τη φωτογραφία του!

Αν κάποιος έβλεπε το πρόσωπό του σε καταζητούμενο post στα social media, θα είχε δύο επιλογές. Να παραδοθεί ή να εξαφανιστεί. Ο Anthony Akers διάλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: Να μπει στα σχόλια και να αρχίσει το τρολάρισμα.

Το 2018, το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσλαντ δημοσίευσε στο Facebook μια αγγελία αναζήτησης για τον Akers, ο οποίος καταζητούνταν για μη συμμόρφωση με όρους αποφυλάκισης. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια από τις πιο επικές διαδικτυακές ιστορίες στην ιστορία των διαδικτυακών ιστοριών!

Όταν ο καταζητούμενος απαντά μόνος του

Ο Akers όχι μόνο είδε την ανάρτηση, αλλά αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, ζητώντας από την αστυνομία να ηρεμήσει και διαβεβαιώνοντάς τη πως θα παραδοθεί σύντομα. Η αστυνομία, μπαίνοντας αμέσως στο κλίμα τρολαρίσματος, του απάντησε ευγενικά υπενθυμίζοντάς του το ωράριο λειτουργίας του τμήματος και τον ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια.