Καταδίκη από την ΕΣΗΕΠΗΝ για την επίθεση σε βάρος του Π. Ρηγόπουλου- «Δεν θα ανεχθούμε τη βία»

Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, την ώρα που ασκούσε το επάγγελμά του έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ, ζητώντας τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ, αναφέρει: "Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος την ώρα άσκησης της εργασίας του.

Ο συνάδελφος, όπως καταγγέλλει, ευρισκόμενος έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, αντελήφθη ότι επικρατούσε ένταση με ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του χώρου. Όταν αποπειράθηκε να φωτογραφίσει το περιστατικό, η ομάδα αυτή κινήθηκε εναντίον του προσπαθώντας να αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλοι τον προπηλάκισαν. Προσπάθησε να αμυνθεί, ζητώντας τους να σταματήσουν και παράλληλα καλούσε σε βοήθεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Ωστόσο κατάφερε να απαθανατίσει μέρος της επίθεσης, βιντεοσκοπώντας από το κινητό του τηλέφωνο.

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν διερχόμενοι και υπάλληλοι του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ, απαιτεί να εντοπιστούν από τις αρχές- στις οποίες προσέφυγε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος καταθέτοντας μήνυση- οι πρωταγωνιστές της επίθεσης και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Τονίζει δε προς κάθε κατεύθυνση ότι τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο.

Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ελευθεροτυπία και εν τέλει Δημοκρατία".