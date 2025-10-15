Πάτρα: Μήνυση και από την φύλακα του Ρωμαϊκού Ωδείου σε όσους μπήκαν στον χώρο

Μήνυση κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες και η φύλακας του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας. Η φύλακας ήταν εκεί, την ώρα που μπήκαν στον χώρο στελέχη του Εργατικού Κέντρου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατάθεσε μήνυση κατά πρόσωπων που μπήκαν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς να έχουν άδεια, με στόχο να σταματήσουν τις εργασίες που γίνονταν.

Εκείνη την ώρα στο σημείο ήταν και ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε επίθεση από στελέχη του Εργατικού Κέντρου ένω έκανε ρεπορτάζ και έχει καταθέσει από χθες μήνυση.