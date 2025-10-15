Πάτρα: Μήνυση και από την φύλακα του Ρωμαϊκού Ωδείου σε όσους μπήκαν στον χώρο

Μηνυτήρια αναφορά έχει καταθέσει και ο δημοσιογράφος Π. Ρηγόπουλος για επίθεση την ώρα του ρεπορτάζ στο Αρχαίο Ωδείο
Μήνυση κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες και η φύλακας του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας. Η φύλακας ήταν εκεί, την ώρα που μπήκαν στον χώρο στελέχη του Εργατικού Κέντρου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατάθεσε μήνυση κατά πρόσωπων που μπήκαν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς να έχουν άδεια, με στόχο να σταματήσουν τις εργασίες που γίνονταν.
Εκείνη την ώρα στο σημείο ήταν και ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε επίθεση από στελέχη του Εργατικού Κέντρου ένω έκανε ρεπορτάζ και έχει καταθέσει από χθες μήνυση.
Πάτρα: Αδιανόητη συμπεριφορά στην Δημοτική Επιτροπή- Δεν άφησαν τον Π. Ψωμά ούτε καν να ρωτήσει- Πλήρης κάλυψη στο Εργατικό Κέντρο για την επίθεση στον δημοσιογράφο
«Κοροϊδία και απάτη οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ»- Τι λέει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης
Μεταποιήσεις ρούχων σε υποχώρηση, επισκευές παπουτσιών σταθερές- Τι λένε στο thebest.gr επαγγελματίες της Πάτρας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr