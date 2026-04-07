Καιρός Πάσχα: Βροχές και καταιγίδες από το Μεγάλο Σάββατο – «Θα μοιάζει περισσότερο με χειμώνα»

Διαφορετικό θα είναι το φετινό Πάσχα καθώς όλα δείχνουν ότι θα κάνουμε Ανάσταση και θα σουβλίσουμε αρνί με χειμωνιάτικο καιρό.
Μπορεί ο καιρός τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας να είναι ανοιξιάτικος, όμως η κατάσταση θα αλλάξει το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου η μεταβολή αυτή θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
Σήμερα (06.04.2026), η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 °C στη βόρεια Ελλάδα.
Τη Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και σταθερός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, προσφέροντας καλές συνθήκες σε όλη τη χώρα.
Τη Μεγάλη Τετάρτη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια τμήματα της Αττικής και στην Πελοπόννησο. Η αστάθεια θα ενισχυθεί τη Μεγάλη Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις στα ανατολικά, από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική έως και την Κρήτη.
Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, με αυξημένες νεφώσεις από το βράδυ στα δυτικά. Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται σημαντική μεταβολή, με φθινοπωρινό σκηνικό: βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές, ενώ δεν θα λείψουν και τοπικές καταιγίδες.
Καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.
Στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει αρκετά ψυχρός, παραπέμποντας περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη. Η μεταβολή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις εορταστικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις, γι’ αυτό συνιστάται συνεχής ενημέρωση από τις επικαιροποιημένες προγνώσεις ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός.
Το Μεγάλο Σάββατο θα υπάρξει αλλαγή του καιρού. Το σκηνικό θα παραπέμπει σε Φθινόπωρο παρά σε Άνοιξη. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το Μ.Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται αρκετές βροχές ενώ σε πολλές περιοχές θα έχουν αρκετή ένταση.
Τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Ο φθινοπωρινά άστατος καιρός θα κρατήσει μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα όπου θα φαινόμενα θα εξασθενίσουν. Στην δυτική κεντρική και βόρεια Ελλάδα το σκηνικό φαίνεται πως θα είναι σχεδόν χειμωνιάτικο το σκηνικό, είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.
Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη 07-04-2026
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026
Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026
Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026
Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
