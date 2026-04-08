«Μπλόκο» στην ελεύθερη πρόσβαση σε γιατρούς φέρνει νέα ρύθμιση- Υποχρεωτικό «πέρασμα» από προσωπικό γιατρό- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου

Τα πάνω κάτω στις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, φέρνει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας, που έρχεται να επιβάλλει σε όλους τους ασφαλισμένους να διαθέτουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους γιατρό, για να μπορέσουν να επισκεφθούν γιατρό ειδικότητας.

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες επέλεγαν και έκλειναν ραντεβού σε ειδικό χωρίς κανέναν περιορισμό.

Οι αντιδράσεις, για την νέα τροπολογία, από τον ιατρικό κόσμο, είναι έντονες με τους ιατρικούς συλλόγους να εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται η ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασθενείς και δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

«Είμαστε αντίθετοι, στη νέα αυτή ρύθμιση» αναφέρει στο thebest.gr, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, και εξηγεί: «Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε προσωπικό γιατρό έχει εγγραφεί μόλις το 50% του πληθυσμού, άρα δεν υπάρχει καθολική κάλυψη και κάποιοι δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούμε ότι παραβιάζεται η ελεύθερη πρόσβαση του ασθενούς να πάει σε γιατρό της επιλογής του».

Για να καταστήσει σαφείς τις πρακτικές συνέπειες, η κ. Μαστοράκου φέρνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας καρδιοπαθής, ο οποίος επισκέπτεται τον καρδιολόγο του τέσσερις φορές τον χρόνο. Θα περάσει ισάριθμες φορές από τον προσωπικό του γιατρό για να πάρει έγκριση; Δηλαδή, να κλείσει πρώτα ραντεβού στον προσωπικό γιατρό, να πάει, να πάρει την έγκριση και μετά να πάει στον καρδιολόγο. Επίσης, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, να δοθεί οδηγία στον προσωπικό γιατρό να μην επιτρέπει, για παράδειγμα, τέσσερις φορές τον χρόνο επίσκεψη σε ειδικό γιατρό».

Επίσης, επισημαίνει και τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας που καθιστούν την εφαρμογή της ρύθμισης ιδιαίτερα προβληματική: «Η χώρα μας έχει λίγους προσωπικούς γιατρούς σε σχέση με τον πληθυσμό και πολλούς εξειδικευμένους. Αυτή η ρύθμιση ήρθε από το εξωτερικό και αφορά τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου όμως έχουν πενταπλάσιο ποσοστό προσωπικών γιατρών σε σχέση με εμάς. Η ρύθμιση αυτή είναι ανεφάρμοστη και αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία του συστήματος και στη ροή του ασθενούς σε αυτό. Ουσιαστικά, ο ασφαλισμένος "απασφαλίζεται", γιατί θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες που μέχρι σήμερα του παρέχονταν δωρεάν. Δεν είναι δόκιμη η διαδικασία αυτή και δεν θεωρούμε ότι θα είναι εφαρμόσιμη».