Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τα φωταγωγημένα άρματα άνοιξαν το τριήμερο της κορύφωσης - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με μια φαντασμαγορική βραδιά ξεκίνησε το τριήμερο της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, καθώς τα φωταγωγημένα καρναβαλικά άρματα του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η νυχτερινή παρέλαση, ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, πλημμύρισε το κέντρο με φως, μουσική και έντονη γιορτινή ατμόσφαιρα. Πατρινοί και επισκέπτες κατέκλυσαν τους δρόμους, βιώνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία όπου το χρώμα και η αυθεντική καρναβαλική διάθεση κυριάρχησαν σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η πομπή ακολούθησε την οδό Κορίνθου και κατέληξε στην πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να τα δει από κοντά, να φωτογραφηθεί και να απολαύσει τη δημιουργικότητα και τη σάτιρα που τα χαρακτήριζε.

Στην παρέλαση συμμετείχαν ο Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, καθώς και τα άρματα «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών και «Ο Αγροτοφάγος». Ξεχωριστή παρουσία είχαν και τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», ενώ τον ρυθμό της διασκέδασης έδωσε και το Μουσικό Άρμα.

Η πρώτη αυτή νυχτερινή έξοδος των αρμάτων σηματοδότησε δυναμικά την έναρξη των κορυφαίων εκδηλώσεων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μεγάλες παρελάσεις που θα ακολουθούσαν.

Ήδη από τις 5.30 το απόγευμα, από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» στην πλατεία Γεωργίου Α΄ καταξιωμένοι DJs της Πάτρας παρουσίασαν επιλεγμένα DJ sets βάζοντας την πόλη σε ρυθμό για τη βραδινή παρέλαση των καρναβαλικών αρμάτων.

Ήταν η ιδανική είσοδος στο καρναβαλικό τριήμερο της κορύφωσης του κεφιού και της χαράς, μια πρόγευση του τί θα επακολουθήσει.