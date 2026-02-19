Αποκορύφωμα Αποκριάς: Οι μεγάλες παρελάσεις βάζουν «φωτιά» στην Πάτρα

Η ώρα που όλοι περιμένουμε, η ώρα της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί που η το κέφι, η ζωντάνια, η δημιουργία μετρώνται με βήματα Παρέλασης και η διασκέδαση «χτυπά κόκκινο», είναι πολύ κοντά.

Πάνω από 50000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα με τις ευφάνταστες στολές τους -καλλιτεχνικές και σατιρικές- και τις αμίμητες εμπνεύσεις τους, θα ξεχυθούν στους δρόμους, συμμετέχοντας στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Θα συμπαρασύρουν χιλιάδες Πατρινούς και επισκέπτες κάθε ηλικίας από κάθε άκρη της χώρας και όχι μόνο, σε ένα μεγάλο ξεφάντωμα. Όλη η πόλη θα μεταμορφωθεί σε ατέλειωτο πεδίο χαράς, νεανικής ορμής, εξωστρέφειας και γιορτής.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου 21/2 που θα αρχίσει στις 6μμ θα παρελάσουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς τα δικά τους άρματά παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα που θα ξετυλιχτεί στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με τους πρωτότυπους, ατμοσφαιρικούς φωτισμούς τους, τη γρήγορη ροή, τα χρώματα και το κέφι να δίνουν λάμψη και μεγαλοπρέπεια στην πιο μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

Στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22/2 που θα αρχίσει στις 2μμ, προπορεύονται τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου κι ακολουθούν τα πληρώματα με τα άρματα και τις κατασκευές τους. Ένα εντυπωσιακό πανόραμα φαντασίας, ευρηματικότητας και παλλαϊκής συμμετοχής σε μια ατμόσφαιρα γενικευμένης γιορτής.

Η Δημοτική Μουσική στη κορυφή της παρέλασης θα ακολουθείται από τα 19 άρματα του Δήμου – Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας (άνθινο) με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίζα Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» (άρμα για το Πανεπιστήμιο Πατρών), «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών: «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» -, το Άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας και τον χείμαρρο των καρναβαλιστών. Παράλληλα 28 πληρώματα θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές.

Στο τέλος θα παρελάσουν τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, με τους σοκολατορίχτες να θέτουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους θεατές.