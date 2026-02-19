Back to Top
Πατρινό Καρναβάλι 2026- ΣφήγΚΕΣ: «Χοροί ...

Πατρινό Καρναβάλι 2026- ΣφήγΚΕΣ: «Χοροί και τραγούδια του καιρού» στις σκάλες Γεροκωστοπούλου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, παράδοση και καρναβαλική ενέργεια

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, οι ΣΦήγΚΕΣ έδωσαν το δικό τους παλμό μέσα από μια ακόμη δράση που εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, παρουσίασαν την παράσταση «Χοροί και τραγούδια του καιρού», χαρίζοντας στο κοινό ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό θέαμα. Οι ΣΦήγΚΕΣ ένωσαν συμβολικά την Άνω με την Κάτω πόλη σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική σύμπραξη με τους κανταδόρους «Santa Maura» του Συλλόγου των Εν Πάτραις Λευκαδίων «Η Φανερωμένη» υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρα Αψομώτου.

Η συνεργασία ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής και του χορού να γεφυρώνουν τόπους και ανθρώπους, δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν ένα μελωδικό, αποκριάτικο ταξίδι σε χορούς και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην καρναβαλική περίοδο και όχι μόνο. Με κέφι, φαντασία και αστείρευτη δημιουργικότητα, πρόσθεσαν ακόμη μία νότα χαράς και αισιοδοξίας στο φετινό Καρναβάλι, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας, οι οποίες στήριξαν έμπρακτα την πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία.

