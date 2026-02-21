Akylas: Θέλαμε να γράψουμε έναν ύμνο για τη Eurovision στα ελληνικά, που θα ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη

Η πορεία του νεαρού καλλιτέχνη μέχρι τη νίκη του στο «Sing for Greece 2026» και η αποκάλυψη για το «Ferto»
O Akylas σε λίγους μήνες θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και η πορεία του από την αρχή ως τη νίκη είναι άκρως εντυπωσιακή.
Όπως είδαμε το Σάββατο (21.02.2026) στην εκπομπή «EurovisionGR», ο 27χρονος καλλιτέχνης πριν νικήσει στο «Sing for Greece» είχε μιλήσει για την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα τραγούδι – ύμνο για τη Eurovision. Μάλιστα, ο Akylas είχε αναφέρει ότι η ιστορία του τραγουδιού είναι βιωματική.
«Η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε γιατί θέλαμε να γράψουμε ένα Eurovision anthem (σ.σ. ύμνο), στα ελληνικά, που θα ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη και θα λένε “φερ’ το μου, φερ’ το μου, φερ’ το”. Είναι γραμμένο για όλα τα παιδιά τα οποία ονειρεύονταν ψηλά, ονειρεύονται ψηλά, αλλά στερήθηκαν πολλά μικροί”», είπε ο Akylas.
«Είναι μια βιωματική ιστορία η δική μου. Είναι η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία και η ευγνωμοσύνη για όσους ήταν δίπλα μας όταν δεν υπήρχε κανείς», δήλωσε ακόμα.
«Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux», είχε πει πρόσφατα ο νεαρός καλλιτέχνης.
Έλλη Τρίγγου: «Όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, πιστεύω πως κάπως τα καλείς»
Το σόι σου: Λυδία και Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα
Πατρινό Καρναβάλι: Πόσους γνωστούς Πατρινούς αναγνωρίζετε στο αποκριάτικο γλέντι του 1966;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr