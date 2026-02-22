Porto Leone- spoiler: Η Άντζελα συλλαμβάνεται

Στο «Porto Leone» του ALPHA, οι εξελίξεις συνεχίζουν να καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί η Άντζελα, η οποία μετά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα αισθάνεται χαμένη. Ο αγώνας που δίνει για να επιβιώσει και να ξεφύγει από τον Πειραιά και την οικογένεια Καπετανάκου είναι μεγάλος.

Μετά τον θάνατο του Γρηγόρη, έχει βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο του Αντρέα, ο οποίος δρα κρυφά από την οικογένειά του και τη βοηθάει. Μάλιστα, για να την προστατεύσει, την κρύβει στο διαμέρισμα ενός φίλου του. Η Άντζελα σκοπεύει με τη βοήθειά του να το σκάσει για τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα σχέδιά της ανατρέπονται για ακόμα μια φορά.

Ο Αντρέας, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δέχεται επίθεση από τον παίκτης της αντίπαλης ομάδας και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Άντζελα αγνοεί το γεγονός αυτό, ενώ εκείνος είναι τρέμει στη σκέψη ότι λόγω του τραυματισμού του θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες. Οι γιατροί δεν αποκαλύπτουν την αλήθεια για την κατάστασή του στον ίδιο, αλλά στους γονείς τους.

Έτσι, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα από τον γιο της του οποίου η ψυχολογία είναι καταρρακωμένη. Την επόμενη μέρα, ο Αντρέας μαθαίνει πως θα πρέπει να υποβληθεί σε μια σοβαρή επέμβαση, η οποία θα κρίνει το μέλλον του στο ποδόσφαιρο. Η αγωνία έχει κατακλύσει τόσο τον ίδιο όσο και την Αλεξάνδρα με τον Ηλία.