Ο Τανιμανίδης φόρεσε την περούκα της Μπόμπα από τα MadWalk - «Σε ποιόν πάει πιο πολύ;»

Την περούκα με την οποία εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στα MadWalk 2025 φόρεσε ο Σάκης Τανιμανίδης, δημοσιεύοντας ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media.
Το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η Instagrammer έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί με ένα μακρύ φόρεμα από δαντέλα, γούνα και περούκα σε μαύρη απόχρωση, υιοθετώντας ένα look με κοντό καρέ.
Ο παρουσιαστής ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, φορώντας την ίδια περούκα, διερωτώμενος «σε ποιον πάει καλύτερα;». Ο Σάκης Τανιμανίδης πόζαρε με το ύφος της συζύγου του, ρίχνοντας τη γούνα από τους ώμους του με τον ίδιο χαρακτηριστικό τρόπο, όπως έκανε εκείνη, την ώρα που την τραβούσε ο φακός.
Απευθυνόμενος στη Χριστίνα Μπόμπα στο βίντεο, ο παρουσιαστής της είπε: «Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βάζεις περούκα για να βγεις; Δεν έχεις μαλλιά; Θα πάω μια βόλτα αλλά θα βάλω περούκα για να βγω... Τι φάση γυναικείας σκέψης είναι αυτή;» με την Instagrammer να απαντά: «Για να τα έχω και κοντά, αφού δεν με αφήνεις να τα κάνω κουρευτώ». Λίγο πριν ολοκληρωθεί το βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης τη ρώτησε με χιούμορ: «Πλάκα πλάκα μου πάει ε;».
