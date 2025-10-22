Κρυολόγημα; Με αυτά τα 10 ροφήματα θα νιώσετε αμέσως καλύτερα

Η τέχνη των ροφημάτων

Με τις ιώσεις να κυκλοφορούν παντού και τη θερμοκρασία να πέφτει, τι καλύτερο από ένα ζεστό, αρωματικό ρόφημα που προσφέρει ανακούφιση και θαλπωρή; Αν αναρωτιέστε ποιο βότανο βοηθά στη ρινική καταρροή, ποιο καταπραΰνει τον βήχα ή ποιο γεμίζει τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά, είστε στο σωστό μέρος. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr αυτά είναι τα ροφήματα που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα κατά τα πρώτα σημάδια του κρυολογήματος ή αν απλώς θέλετε να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα.

Ο τρόπος που φτιάχνετε το ρόφημα παίζει μεγάλο ρόλο στη γεύση και στα οφέλη του. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, αλλά όχι καυτό, γιατί η πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να χαλάσει τα πολύτιμα αιθέρια έλαια των βοτάνων. Αφήστε τα να βγάλουν όλο το άρωμα και τα συστατικά τους για περίπου 5-10 λεπτά. Για πιο έντονη γεύση, προτιμήστε φρέσκα βότανα, ενώ αν χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα, βάλτε περίπου μια κουταλιά του γλυκού ανά φλιτζάνι, ώστε να μην γίνει το τσάι πικρό. Για να γλυκάνετε το ρόφημά σας, χρησιμοποιήστε μέλι μόλις το ρόφημα είναι χλιαρό. 10 ροφήματα για το κρυολόγημα

Τσάι του βουνού (σιδερίτης) με μέλι και λεμόνι Αυτό το τσάι είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας. Είναι ιδανικό για να καταπολεμήσει τον βήχα και να ανακουφίσει τον πονόλαιμο χάρη στις ηρεμιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Προσθέστε μια κουταλιά μέλι βελανιδιάς και φρεσκοστυμμένο λεμόνι για έξτρα γεύση και δόση βιταμίνης C.