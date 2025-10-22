Κρυολόγημα; Με αυτά τα 10 ροφήματα θα νιώσετε αμέσως καλύτερα

Η τέχνη των ροφημάτων
Με τις ιώσεις να κυκλοφορούν παντού και τη θερμοκρασία να πέφτει, τι καλύτερο από ένα ζεστό, αρωματικό ρόφημα που προσφέρει ανακούφιση και θαλπωρή;
Αν αναρωτιέστε ποιο βότανο βοηθά στη ρινική καταρροή, ποιο καταπραΰνει τον βήχα ή ποιο γεμίζει τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά, είστε στο σωστό μέρος. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr αυτά είναι τα ροφήματα που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα κατά τα πρώτα σημάδια του κρυολογήματος ή αν απλώς θέλετε να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα.
Κρυολόγημα: Η τέχνη των ροφημάτων
Ο τρόπος που φτιάχνετε το ρόφημα παίζει μεγάλο ρόλο στη γεύση και στα οφέλη του. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, αλλά όχι καυτό, γιατί η πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να χαλάσει τα πολύτιμα αιθέρια έλαια των βοτάνων. Αφήστε τα να βγάλουν όλο το άρωμα και τα συστατικά τους για περίπου 5-10 λεπτά. Για πιο έντονη γεύση, προτιμήστε φρέσκα βότανα, ενώ αν χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα, βάλτε περίπου μια κουταλιά του γλυκού ανά φλιτζάνι, ώστε να μην γίνει το τσάι πικρό. Για να γλυκάνετε το ρόφημά σας, χρησιμοποιήστε μέλι μόλις το ρόφημα είναι χλιαρό.
10 ροφήματα για το κρυολόγημα
Τσάι του βουνού (σιδερίτης) με μέλι και λεμόνι
Αυτό το τσάι είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας. Είναι ιδανικό για να καταπολεμήσει τον βήχα και να ανακουφίσει τον πονόλαιμο χάρη στις ηρεμιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Προσθέστε μια κουταλιά μέλι βελανιδιάς και φρεσκοστυμμένο λεμόνι για έξτρα γεύση και δόση βιταμίνης C.
Χαμομήλι με φλούδες πορτοκαλιού και κανέλα
Το χαμομήλι είναι γνωστό για τις αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις του δράσεις, βοηθώντας τον πονόλαιμο και τον βήχα. Εμπλουτίστε το με φλούδες πορτοκαλιού και ένα ξυλάκι κανέλας Κεϋλάνης για ένα ζεστό, αρωματικό ρόφημα με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Τίλιο με γαρίφαλο και γλυκάνισο
Το τίλιο χαλαρώνει το σώμα και μαλακώνει τον λαιμό, ανακουφίζοντας από βήχα και πονοκέφαλο. Δοκιμάστε να προσθέσετε γαρίφαλο και γλυκάνισο, που δίνουν πλούσιο άρωμα και μια ξεχωριστή γεύση.
Φασκόμηλο με μέλι και τζίντζερ
Με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, το φασκόμηλο βοηθάει στον πονόλαιμο και τον παραγωγικό βήχα. Το τριμμένο τζίντζερ δίνει μια ευχάριστα πικάντικη νότα και βοηθά στην αποσυμφόρηση της μύτης.
Φλισκούνι με λεβάντα και σταγόνες μέντας
Γνωστό και ως άγρια μέντα, το φλισκούνι ανακουφίζει από πονόλαιμο και φλεγμονές του λάρυγγα. Ιδανικό για εισπνοές και σαν αρωματικό ρόφημα, με δροσερή αίσθηση χάρη στη μέντα και χαλαρωτική λεβάντα.
Μολόχα με σπόρους βανίλιας και τσιπς καραμελωμένου μήλου
Η μολόχα, με τις αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές της ιδιότητες, καταπραΰνει τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο. Το καραμελωμένο μήλο και η βανίλια δίνουν μια γλυκιά, φρουτένια νότα που το κάνει ακόμα πιο νόστιμο.
Θυμάρι με φασκόμηλο και λεμόνι
Το θυμάρι, πλούσιο σε θυμόλη, είναι εξαιρετικό για την καταπολέμηση βήχα και πονόλαιμου. Συνδυάστε το με φασκόμηλο και προσθέστε λίγο μέλι βελανιδιάς για ένα γεμάτο, θρεπτικό ρόφημα που θα δυναμώσει το ανοσοποιητικό σας.
Ευκάλυπτος με φλούδες lime και μέλι
Αυτό το χαλαρωτικό ρόφημα είναι τέλειο για να διευκολύνει την αναπνοή και να καταπολεμήσει τη ρινική συμφόρηση. Με πλούσια αιθέρια έλαια, ανακουφίζει τον βήχα και βοηθά όσους έχουν άσθμα.
Σαμπούκος με ρόδι και μέλι
Ο σαμπούκος είναι εξαιρετικός για τον ερεθισμένο λαιμό και τη ρινική καταρροή. Συνδυασμένος με ρόδι, δημιουργεί ένα όμορφο κόκκινο ρόφημα γεμάτο αντιοξειδωτικά που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.
Δενδρολίβανο με λεμόνι και μέλι θυμαρίσιο
Το δενδρολίβανο έχει αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες και βοηθά σε πονοκεφάλους και πεπτικά προβλήματα. Με φρέσκο λεμόνι και θυμαρίσιο μέλι, αποκτά μια δροσερή και μεσογειακή γεύση που ξυπνά τις αισθήσεις.
