Ξηροί καρποί και σπόροι: Οι πιθανές παρενέργειες από την κατανάλωσή τους με λάθος τρόπο

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι γνωστοί ως υπερτροφές, αλλά τι συμβαίνει όταν τους καταναλώνουμε λάθος;

Μια διατροφολόγος αποκαλύπτει ότι ο τρόπος κατανάλωσης αυτών των θρεπτικών τροφών μπορεί να σαμποτάρει την πέψη, να μειώσει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών ή να προκαλέσει ακόμη και δερματικά προβλήματα.

Μήπως τρώτε με λάθος τρόπο τους ξηρούς καρπούς; – Οι πιθανές παρενέργειες

Τα σνακ με ξηρούς καρπούς και σπόρους θεωρούνται υγιεινά, αλλά τα καταναλώνετε με τον σωστό τρόπο; Η διατροφολόγος Khushi Chhabra αποκαλύπτει την αλήθεια για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη τους για τον οργανισμό.

Οι σπόροι και οι ξηροί καρποί χαρακτηρίζονται συχνά ως superfoods. Ωστόσο, η Ολιστική Διατροφολόγος και Εκπαιδεύτρια Διαβήτη, Khushi Chhabra, τονίζει ότι η λανθασμένη κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όπως:

δυσπεψία,

τριχόπτωση,

μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και

δερματικά προβλήματα, όπως η ακμή.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ειδικός υπογραμμίζει πως «το μέτρο είναι το κλειδί» και η υπερκατανάλωση μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα ή ακόμα και αύξηση βάρους. Η Chhabra συνιστά την συνειδητή κατανάλωση στη σωστή μορφή και τη σωστή στιγμή ώστε να επωφεληθείτε πλήρως από τα υγιή λιπαρά και τα μικροθρεπτικά συστατικά που περιέχουν οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Ξηροί καρποί και σπόροι: Συμβουλές από την ειδικό για την σωστή κατανάλωσή τους

Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα θρεπτικά συστατικά των αγαπημένων σας ξηρών καρπών και σπόρων:

Λιναρόσπορος

Ο λιναρόσπορος είναι ιδανικός για άτομα με διαβήτη και γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Οδηγίες κατανάλωσης: Η Khushi συνιστά να τους καταναλώνετε πάντα ψημένους και σε σκόνη (αλεσμένους).

Καλύτερη ώρα: Πριν από τα γεύματα, με άδειο στομάχι, για μέγιστη απορρόφηση.

Πρόσληψη: Περιορίστε την ημερήσια πρόσληψη σε 1 κουταλιά της σούπας αλεσμένο λιναρόσπορο (ποτέ ωμό, πάντα ψητό).

Ιδέες κατανάλωσης: Αναμείξτε με νερό ή προσθέστε το σε smoothies ή γιαούρτι.

Σπόροι chia

Οι σπόροι Chia είναι γνωστοί για τις ιδιότητές τους στην απώλεια βάρους και την πέψη.

Οδηγίες κατανάλωσης: Πρέπει να τους μουλιάζετε για τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν την κατανάλωση. Η κατανάλωση ξηρών μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή ακόμη και πνιγμό.

Καλύτερη ώρα: Το πρωί, με άδειο στομάχι, για μείωση της όρεξης και ενίσχυση της πέψης, ή πριν από τα γεύματα για απώλεια βάρους. Προσοχή: Αποφύγετε την κατανάλωση αργά το απόγευμα.

Πρόσληψη: Περιοριστείτε σε 1 κουταλιά της σούπας το πολύ ημερησίως.

Extra Tip: Αλέστε τους σπόρους chia για βελτιωμένη πέψη και προσθέστε πάντα χυμό λεμονιού για ενίσχυση της απορρόφησης σιδήρου.

Ιδέες κατανάλωσης: Smoothies, νερό αποτοξίνωσης ή σε πουτίγκες.

Σπόροι σουσαμιού

Οι σπόροι σουσαμιού (σησάμι) είναι πολύτιμοι για τα μέταλλά τους.

Οδηγίες κατανάλωσης: Καταναλώστε τους πάντα καβουρδισμένους (χωρίς λάδι ή αλάτι) για να απελευθερωθούν τα φυσικά τους έλαια. Η υπερβολική κατανάλωση ωμού σουσαμιού μπορεί να προκαλέσει δυσπεψία.

Καλύτερη ώρα: Η Khushi συνιστά την κατανάλωση το μεσημέρι. Μπορούν να καταναλωθούν και οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Ιδέες κατανάλωσης: Προσθέστε τους με σαλάτες ή smoothies.

Σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο.

Οδηγίες κατανάλωσης: Απολαύστε τους σκέτους, καβουρδισμένους (χωρίς λάδι ή αλάτι). Για να αποφύγετε πεπτικά προβλήματα, μουλιάστε τους πριν την κατανάλωση.

Καλύτερη ώρα: Συνιστάται ως βραδινό σνακ, καθώς βοηθούν στην πρόκληση ύπνου και ξεκούρασης.

Προσοχή: Αποφύγετε τις αλατισμένες ή αρωματισμένες εκδοχές.

Οφέλη: Ιδανικοί για γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) και ορμονικές ανισορροπίες, καθώς και για άνδρες με στυτική δυσλειτουργία.

Ηλιόσποροι

Οι ηλιόσποροι είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε.

Οδηγίες κατανάλωσης: Απολαύστε τους ωμούς ή ελαφρώς καβουρδισμένους.

Προσοχή: Μην τους υπερθερμαίνετε, καθώς καταστρέφεται η βιταμίνη Ε.

Καλύτερη ώρα: Η Khushi συνιστά την κατανάλωση το μεσημέρι.

Πρόσληψη: Η πρόσληψη πρέπει να περιορίζεται σε 1-2 κουταλιές της σούπας την ημέρα.

Οφέλη: Εξαιρετικοί για ασθενείς με αρτηριακή πίεση και ιδανικοί για τη βελτίωση της υγείας του δέρματος.

Ιδέες κατανάλωσης: Σε σαλάτες, γιαούρτι, smoothies ή σε μείγματα σπόρων.

Η σωστή προετοιμασία και ο χρόνος κατανάλωσης των ξηρών καρπών και των σπόρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεγιστοποίηση των διατροφικών τους πλεονεκτημάτων. Ενσωματώστε τους στη διατροφή σας με τον βέλτιστο τρόπο για καλύτερη υγεία και ευεξία!