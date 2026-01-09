Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

Η Μιμή Ντενίση και η εταιρία LUMAD παρουσιάζουν το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, φωτίζοντας μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Μαρμάρων του Παρθενώνα μέσα από το βλέμμα της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν.

Ύστερα από εκτενή έρευνα, η δημιουργός εντόπισε πρωτότυπα γράμματα της Μαίρης Νίσμπετ, στα οποία η ίδια, με την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα της ηλικίας της αλλά και της αριστοκρατικής της καταγωγής, περιγράφει γλαφυρά το χρονικό της αρπαγής των μαρμάρων, ενώ αποδεικνύεται πέραν πάσας αμφιβολίας ότι το μοναδικό κίνητρο των Έλγιν ήταν η διακόσμηση του πύργου τους.

Μια αποκάλυψη που ρίχνει νέο φως όχι μόνο στην αρπαγή των Γλυπτών, αλλά και στην κοσμοαντίληψη μιας εποχής όπου η πολιτιστική λεηλασία θεωρούνταν δείγμα κύρους και δύναμης.

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, ιστορική αφήγηση και σύγχρονες μαρτυρίες αρχαιολόγων, ιστορικών και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πρώτο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ώρες η ΕΡΤ, βλέπουμε κάποιους από τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη παραγωγή, μεταξύ των οποίων ο Μιχάλης Μαρίνος, ο Λευτέρης Ζαμπετάκης και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.

Σενάριο και ιστορική έρευνα: Μιμή Ντενίση

Ιστορική επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Σταμπολίδης

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Σκηνικά: Αγγελική Ανακτορίδη

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου

Παραγωγός: Ελενα Χατζηαλεξάνδρου, εταιρία LUMAD.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Μαρμάρων του Παρθενώνα — από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.