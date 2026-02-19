Ο Μπραντ Πιτ «έδεσε» στην Ύδρα και έφερε άρωμα Χόλιγουντ στο νησί

Σε ένα εκτεταμένο κινηματογραφικό σκηνικό έχει μετατραπεί η Ύδρα, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη νέα διεθνή παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έφτασε στο νησί με το ταχύπλοο Magic 3 της Magic Sea Ferries το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο ηθοποιός βρισκόταν στο πλοίο στην business class μαζί με δύο άτομα ακόμη, όντες απομονωμένοι, καθώς βάσει εντολής, κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν μπορούσε να πλησιάσει.

Ο διάσημος ηθοποιός αναπαύεται σε κατοικία γνωστού επιχειρηματία στο νησί, ενώ η άφιξή του σηματοδοτεί την είσοδο της παραγωγής στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Η έναρξη των γυρισμάτων, βάσει του προγραμματισμού της παραγωγής, τοποθετείται στις 21 Φεβρουαρίου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα. Με την άφιξη του Μπραντ Πιτ και την πλήρη ενεργοποίηση του συνεργείου, η Ύδρα κινείται πλέον σε ρυθμούς διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής.

Το επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει εγκατασταθεί το βασικό σκηνικό. Ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος, έχει τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο, αποτελώντας τον κεντρικό μηχανισμό για τη δημιουργία τεχνητής βροχής.