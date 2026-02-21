Νυχτερινή ποδαράτη: Η Πάτρα σε ρυθμούς καρναβαλιού- Νέες ΦΩΤΟ

Απόψε, η καρδιά της Πάτρας ζει στους ρυθμούς του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 καθώς η νυχτερινή ποδαράτη γέμισε το κέντρο με φως, μουσική και εορταστική διάθεση.

Χιλιάδες καρναβαλιστές με πολύχρωμες στολές και ευφάνταστες μεταμφιέσεις δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια, που απλώθηκε σε κάθε δρόμο και πλατεία της πόλης.