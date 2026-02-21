Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Νυχτερινή ποδαράτη: Η Πάτρα σε ρυθμούς κ...

Νυχτερινή ποδαράτη: Η Πάτρα σε ρυθμούς καρναβαλιού- Νέες ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από την καρναβαλική παρέλαση αποτυπώνουν το κλίμα γιορτής και τη μοναδική ενέργεια των πληρωμάτων

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Απόψε, η καρδιά της Πάτρας ζει στους ρυθμούς του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 καθώς η νυχτερινή ποδαράτη γέμισε το κέντρο με φως, μουσική και εορταστική διάθεση.

Χιλιάδες καρναβαλιστές με πολύχρωμες στολές και ευφάνταστες μεταμφιέσεις δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια, που απλώθηκε σε κάθε δρόμο και πλατεία της πόλης.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2025