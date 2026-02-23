Από τα ανάκτορα στο… Λούβρο- Η ταπεινωτική φωτογραφία του Άντριου δίπλα στη Μόνα Λίζα

Δεν έχει τέλος η δημόσια «αποκαθήλωση» του έκπτωτου Βρετανού Πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μαουντμπάτεν–Γουίνδσορ).

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την πολύωρη κράτηση και την αποφυλάκισή του από τη Scotland Yard, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, μια φωτογραφία από την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετατράπηκε σε… «έκθεμα» στο Μουσείο του Λούβρου.

Το περιστατικό κατέγραψε το πρακτορείο Reuters, δείχνοντας ακτιβιστές να τοποθετούν τη λεγόμενη «mugshot» –το στιγμιότυπο της σύλληψης– του 66χρονου αριστοκράτη, όγδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σχεδόν δίπλα στη διάσημη Μόνα Λίζα. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.