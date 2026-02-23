Από τα ανάκτορα στο… Λούβρο- Η ταπεινωτική φωτογραφία του Άντριου δίπλα στη Μόνα Λίζα

Η συμβολική παρέμβαση συνοδευόταν από σχόλια περί «πτώσης από τη χάρη»
Δεν έχει τέλος η δημόσια «αποκαθήλωση» του έκπτωτου Βρετανού Πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μαουντμπάτεν–Γουίνδσορ).
Λίγα μόλις 24ωρα μετά την πολύωρη κράτηση και την αποφυλάκισή του από τη Scotland Yard, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, μια φωτογραφία από την αποχώρησή του από αστυνομικό τμήμα μετατράπηκε σε… «έκθεμα» στο Μουσείο του Λούβρου.
Το περιστατικό κατέγραψε το πρακτορείο Reuters, δείχνοντας ακτιβιστές να τοποθετούν τη λεγόμενη «mugshot» –το στιγμιότυπο της σύλληψης– του 66χρονου αριστοκράτη, όγδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σχεδόν δίπλα στη διάσημη Μόνα Λίζα. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πτώση από τη χάρη» σε πρώτο πλάνο
Η συμβολική παρέμβαση συνοδευόταν από σχόλια περί «πτώσης από τη χάρη», με χρήστες του Διαδικτύου να σχολιάζουν ειρωνικά ότι το μουσείο απέκτησε ένα ακόμη «αριστούργημα». Η φωτογραφία απεικονίζει τον πρώην δούκα της Υόρκης να μεταφέρεται, υπό αστυνομική συνοδεία και με πολιτικά ρούχα, στο πίσω κάθισμα οχήματος, αποχωρώντας από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου είχε δώσει κατάθεση ως ύποπτος.
Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄**, Αλίσα Άντερσον, σχολίασε ότι «φαινόταν ζαλισμένος και σοκαρισμένος», κάνοντας λόγο για εικόνες που αποτυπώνουν την «εξαιρετική καταπτώση» του.
