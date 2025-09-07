Τζένη Καζάκου: Αναβιώνει τη διάσημη σκηνή της γιαγιάς της από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής»

Η Τζένη Καζάκου αναβίωσε τη διάσημη σκηνή της γιαγιάς της από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής».

Η νεαρή ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Παράδεισος των Κυριών» και «Άγιος Έρωτας», αναβίωσε την πιο εμβληματική σκηνή της γιαγιάς της από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής». Κρατώντας ένα παλιό τηλέφωνο, η Τζένη Καζάκου πόζαρε στον φακό, ενώ πάνω στο στιγμιότυπο αντί για «γυρίσατε;», όπως ήταν η γνωστή ατάκα της σειράς, έγραψε «ξυπνήσατε;».

Η ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», παραγωγής Φίνος Φιλμ και με πρωταγωνιστές την Τζένη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1964 και η σκηνή με το τηλεφώνημα στον «κύριο Σαμιωτάκη» παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της.