Παντρεύτηκε ο γιος του Πύρρου Δήμα- Στην ίδια εκκλησία είχαν παντρευτεί οι γονείς του

Στον Λιτόχωρο παντρεύτηκε ο γιος του Πύρρου Δήμα, στην ίδια εκκλησία στην οποία είχε τελεστεί και ο γάμος των γονιών του.

Σε μια συγκινητική τελετή στο Λιτόχωρο, ο Βίκτωρ Δήμας, γιος του πολυολυμπιονίκη Πύρrου Δήμα, παντρεύτηκε την Karin Nagano.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και καλεσμένων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για τον Πύρο Δήμα.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή