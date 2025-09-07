Κάρλο Ακούτις: Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» - ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι έχουν επισκεφτεί το λείψανο του Ακούτις στην Ασίζη τον τελευταίο χρόνο και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν προσκυνήσει τούφες από τα μαλλιά του, σε διάφορες εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Σήμερα το Βατικανό αγιοποιεί ton Κάρλο Ακούτις. Tο αγόρι διέδιδε τον λόγο του Ιησού, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, στήνοντας ιστοσελίδες ενώ του αποδόθηκαν θαύματα μετά θάνατον.

Στη σύντομη ζωή του, ο Κάρλο Ακούτις δημιούργησε ιστοσελίδες που τεκμηριώνουν «θαύματα» ως μέσο διάδοσης της καθολικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τον αποκαλέσουν «επιρροή του Θεού (God’s influencer)».

Η αγιοποίησή του είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Μέχρι τα επτά του χρόνια ο Κάρλο ήταν ένα συνηθισμένο παιδί, που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο όπου ζούσαν και εργάζονταν οι γονείς του, δείχνοντας απλά μια έφεση στην τεχνολογία, ώσπου ήρθε η μέρα που η ζωή του άλλαξε για πάντα, όταν έλαβε για πρώτη φορά τη θεία κοινωνία.

Ήθελε να πάει εκκλησία και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και όπως είπε η μητέρα του στο Sky News «ήμασταν τυχεροί γιατί ζούσαμε πλέον σε μια συνοικία του Μιλάνου που είχε πολλές εκκλησίες κοντά».

Ο μικρός παθιάζεται με τη θεία λειτουργία είναι όμως και ένα παιδί που παίζει μπάλα με τους φίλους του ή Pokémon.

Αναπτύσσει ιδιαίτερες ικανότητες στη χρήση των υπολογιστών και σταδιακά αρχίζει στήνει ιστοσελίδες οι οποίες αποκτούν φανατικούς αναγνώστες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.

Πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών.