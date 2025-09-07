Τα χάνια της Ηπείρου, ένα ταξίδι στον χρόνο

Τα χάνια ή Καραβάν Σεράγια, οι χανιτζήδες, οι αγωγιάτες, οι περιηγητές, ήταν ένας κόσμος, που για αιώνες «καθόριζε» τους δρόμους του εμπορίου, τις μετακινήσεις, τα ταξίδια.

Στην Ήπειρο, υπήρχαν πολλά, μικρότερα ή μεγαλύτερα χάνια και βρίσκονταν σε επιλεγμένα σημεία, περάσματα, κοντά σε χωριά και ανήκαν κυρίως σε γαιοκτήμονες.

Ο Αρτινός ιστορικός ερευνητής Φώτιος Βράκας, έκανε έρευνες σε ελληνικά και ξένα αρχεία και παραθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημαντικά στοιχεία για τη ζωή στα χάνια, από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα.

Όπως αναφέρει ο κ. Βράκας, τα χάνια ήταν πρόχειρα πανδοχεία, συνήθως προσέφεραν νυχτερινό κατάλυμα, ασφάλεια, ησυχία στους οδοιπόρους κυρίως στα καραβάνια, ενώ υπήρχαν και καταστήματα. Ο χρόνος διαμονής ήταν περιορισμένος, μια νύχτα. Μόνο στο περίφημο Ιμαρέτ στην Άρτα, ο επισκέπτης μπορούσε να μείνει έως και τρεις ημέρες.

Ήταν απλά, με έναν ή δύο ορόφους και μεγάλες αυλές. Είχαν ένα καπηλειό, στάβλο για τα ζώα και δωμάτια στον όροφο.

Το καπηλειό ήταν ένα δωμάτιο, δίπλα στην είσοδο. Εκεί συγκεντρώνονταν οι πελότες, συζητούσαν, έπιναν ροφήματα, ενώ το μαγειρειό ήταν στο κατώι, έναν χώρο λίγα σκαλιά πιο χαμηλά από το καπηλειό. Εκεί, οι ταξιδιώτες που ήταν εφοδιασμένοι με τρόφιμα,είχαν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν μόνοι τους.

Ο χώρος του στάβλου ήταν στο ισόγειο, το οποίο συνήθως ήταν πλακόστρωτο και στα πλάγια είχε ταΐστρες, μεγάλες σκάφες όπου έβαζαν χόρτο, βρίζα και βρώμη για τα ζώα. Για την τροφή των ζώων, ήταν υπεύθυνοι οι χανιτζήδες

Ο καθαρισμός του στάβλου γινόταν με μεγάλες σκούπες από κλαδιά, ενώ τις κοπριές τις μάζευαν άνθρωποι που έρχονταν από τα κοντινά χωριά, για να τις μεταφέρουν με γαϊδουράκια ως λίπασμα στα μποστάνια τους.

Ο τόπος όπου χτίζονταν ήταν επιλεγμένος, κυρίως σε κεντρικούς δρόμους και περάσματα εμπορίου. Οι χανιτζήδες φρόντιζαν να υπάρχουν κοντά βρύσες με αρκετό νερό, για τα ζώα και τους ταξιδιώτες, για να πλένονται, να δροσίζονται. Σημαντικό σημείο για το κάθε χάνι ήταν το πηγάδι, από το οποίο ανεφοδιάζονταν για τον δρόμο, για να ποτίζουν τα ζώα και να καθαρίζουν τον χώρο.

Το Καραβάν Σεράι του Γοργόμυλου

Μεταξύ της Σαλαώρας στην Άρτα και των Ιωαννίνων, το μεγάλο Καραβάν Σεράι, το περίφημο Χάνι στο Γοργόμυλο, έμελε να δώσει το όνομα του στο ξεχασμένο σήμερα, Καρβασαρά της Ηπείρου, το γεωγραφικό διαμέρισμα με τα 14 χωριά, ανάμεσα στην κοιλάδα του Λούρου και το δυτικό Ξηροβούνι. Είχε ζωή για αιώνες, στο πέρασμα από τον βορρά προς τον νότο.

Για το χάνι αυτό ο Οθωμανός περιηγητής Ελβιγιά Τσελεμπί το 1670, γράφει:

Είναι ένα μεγάλο χάνι σκεπασμένο με κεραμίδια και 50 καμινάδες. Το έκτισε ο βεζίρης του Μισίρι όπως αποκαλούνταν εκείνη την εποχή, η Αίγυπτος, Χαδούμ Αμντούλ Ραχμάν πασάς.

Έγραφε μάλιστα και τη χρονολογία θεμελίωσης, 1575.

Το χάνι αυτό, είχε χωρητικότητα 70 ζώων, τέσσερα δωμάτια για ξένους και δύο για ντόπιους. Κατά τις αρχές του 19ου αιώνα στηνόταν εκεί εβδομαδιαία εμποροπανήγυρις που άρχιζε κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Την περίοδο των πολέμων το 1897 και το 1912 βρέθηκε στο θέατρο των επιχειρήσεων

Τα χάνια και το προσωπικό τους και οι πελάτες τους

Πέντε ήταν τα βασικά στελέχη που δεν έπρεπε να λείπουν από τα χάνια: ο χανιτζής, ο πεταλωτής, ο μάγειρας, ο αχουρατζής και ο μαυρογόνατος. Πολλές φορές όλοι αυτοί ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το επάγγελμα του χανιτζή, ήταν απαιτητικό και δύσκολο, γιατί έπρεπε να είναι διπλωμάτης, εχέμυθος, πρόσχαρος και αποδεκτός την κοινωνία και την εκάστοτε εξουσία. Οι πληροφορίες που έδιναν οι χανιτζήδες στους ταξιδιώτες για τη διαδρομή ήταν πολύ σημαντικές.

Λέγεται πως ο Αλή Πασάς, για δικούς του λόγους έστελνε τις φορολογίες με την υπογραφή του, ώστε να τους έχει του χεριού του.

Οι πεταλωτές ή αλμπάνηδες, ήταν απαραίτητοι, σε κάθε χάνι. Οι δρόμοι της εποχής εκείνης ήταν δύσκολοι, χωμάτινοι ή με χαλίκι και έπρεπε τα ζώα, για να μην φθείρονται οι οπλές τους να έχουν πέταλα. Σε περίπτωση που το χάνι, δεν είχε πεταλωτή, τη δουλειά έκανε ο χανιτζής.

Ο αχουρατζής, ήταν υπεύθυνος για την τροφή των ζώων. Ο μαυρογόνατος ήταν νεαρός, τον ονόμαζαν έτσι γιατί φορούσε μαύρες περικνημίδες, ήταν το παιδί για όλες τις δουλειές στο χάνι.

Στα χάνια ήταν μεγάλος ο σεβασμός προς τις γυναίκες, ήταν ένας άγραφος νόμος, με βαριές συνέπειες για εκείνον που δεν τον τηρούσε.

Οι αγωγιάτες ή κιρατζήδες ήταν οι καθημερινοί πελάτες στα χάνια. Ο κιρατζής διέθετε από 3 έως 50 μουλάρια, για να μεταφέρει κυρίως εμπορεύματα, όπως γεωργικά προϊόντα, κρασιά, ασκιά με λάδι, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ανήμπορους ανθρώπους ή ασθενείς από τα ορεινά στην πόλη.

Οι κιρατζήδες διένυαν 40 έως 50 χιλιόμετρα σε 10 ώρες, γιατί κατά τη διαδρομή σταματούσαν ώστε να ξεκουραστούν τα ζώα. Εκείνο που πάντα φρόντιζαν είναι κατά το σούρουπο το καραβάνι να φτάσει σε κάποιο χάνι, όπου ξεφόρτωναν τα ζώα για να ξεκουραστούν και οι ίδιοι έστρωναν κουβέρτες για να κοιμηθούν και να συνεχίσουν το ταξίδι το επόμενο πρωί. Τις περισσότερες φορές στα χάνια προσέφεραν χωρίς χρήματα τροφή στους κιρατζήδες και στα ζώα τους.