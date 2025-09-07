Back to Top
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Κανονικά τα δρομολόγια

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία Thema.

