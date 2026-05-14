Τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Μπραντ Πιτ

Η νέα ταινία του 58χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Άγιερ (David Ayer) με τίτλο «Heart of the Beast» που είναι μία περιπέτεια επιβίωσης, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 από την Paramount Pictures.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου για το "Once Upon a Time in Hollywood το 2019, Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), πλαισιωμένος από τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ β' ρόλου για το "Whiplash" το 2014, Τζ. Κ. Σίμονς (J.K. Simmons) και την Άννα Λαμπ (Anna Lambe).

Το σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ (Cameron Alexander) ακολουθεί «έναν απόμαχο στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων και το πρώην σκύλο μάχης του, οι οποίοι ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου για να επιστρέψουν στον πολιτισμό, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην αφιλόξενη άγρια φύση της Αλάσκας».

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ, Mauro Fiore.

Η νέα ταινία του Ντέιβιντ Άγιερ (David Ayer) με τίτλο «Heart of the Beast» της Paramount Pictures όπως προαναφέραμε, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και την αναμένουμε για προβολή & στην Ελλάδα.

Η 25χρονη Anna Lambe που είναι Καναδή αυτόχθονας στην καταγωγή, είχε κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά παίζοντας στο "The Grizzlies" το 2018, ένα δραματικό, αθλητικό φιλμ παραγωγής Καναδά σε σκηνοθεσία Miranda de Pencier.

Ο γοητευτικός Μπραντ Πιτ στα 62 του χρόνια σήμερα, είχε ξανασυνεργαστεί με τον σκηνοθέτη David Ayer στην αξιόλογη πολεμική περιπέτεια "Fury" το 2014. Στο "Heart of the Beast" ο Μπραντ Πιτ είναι και εκ των παραγωγών.

Φυσικά λίγο καιρό μετά, τον Δεκέμβριο περιμένουμε να δούμε τον Μπραντ Πιτ και στην ταινία "The Riders", ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Edward Berger που γυρίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο στη χώρα μας σε τοποθεσίες όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Αθήνα, κ.α. Το "The Riders" όπου παίζει & η Τζούλια Νίκολσον προγραμματίζεται για προβολή στις Ελληνικές αίθουσες τον ερχόμενο Δεκέμβριο σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ.

*Να προσθέσουμε πως ο Brad Pitt έχει κερδίσει Όσκαρ και για το "12 Years a Slave" (2013) καθώς ήταν εκ των παραγωγών του φιλμ που τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ