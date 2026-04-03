Έξοδος Πάσχα: Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Πάσχα 2026, κατά το διάστημα από αύριο, Παρασκευή 3 Απριλίου έως και Κυριακή 19 Απριλίου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:

* εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

* αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

* αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

* ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

* συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

* οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

* υπερβολική ταχύτητα,

* χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

* μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

* αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

* μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

* οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

* οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

* κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

* φθαρμένα ελαστικά και

* αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων

Στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, κατά την περίοδο εορτασμού του Πάσχα, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Μ. Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, από ώρα 15:00' έως 22:00' και την Μ. Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, από ώρα 06:00' έως 16:00':

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει Τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2026, από ώρα 12:00' έως 22:00' και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, από ώρα 11:00' έως 23:00'.