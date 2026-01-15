Το συγκινητικό βίντεο με τον 18χρονο Μάριο από την έξοδό του από το νοσοκομείο- «Μία νέα ζωή»

Νικητής στη δύσκολη αυτή μάχη βγήκε ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας πήρε πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ανακοινώνοντας ότι ο γιος της επιστρέφει επιτέλους στο σπίτι ύστερα από μήνες νοσηλείας.

Ο Μάριος είχε υποβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο του Τορίνο, καθώς πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Alagille, το οποίο επηρεάζει κυρίως τη λειτουργία του ήπατος.

Στο μήνυμά της, η μητέρα του εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, με ιδιαίτερη μνεία στον Ιταλό χειρουργό Romagnoli, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης.