Το συγκινητικό βίντεο με τον 18χρονο Μάριο από την έξοδό του από το νοσοκομείο- «Μία νέα ζωή»

O 18χρονος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ύπατος στο Τορίνο βγήκε νικητής
Νικητής στη δύσκολη αυτή μάχη βγήκε ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας πήρε πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ανακοινώνοντας ότι ο γιος της επιστρέφει επιτέλους στο σπίτι ύστερα από μήνες νοσηλείας.
Ο Μάριος είχε υποβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο του Τορίνο, καθώς πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Alagille, το οποίο επηρεάζει κυρίως τη λειτουργία του ήπατος.
Στο μήνυμά της, η μητέρα του εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, με ιδιαίτερη μνεία στον Ιταλό χειρουργό Romagnoli, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης.
Σε ανάρτησή της που συνόδευε το βίντεο από την έξοδο του Μάριου από το νοσοκομείο του Τορίνο, η μητέρα του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους εργάζονται σε αυτό. Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο γιος της «ξαναγεννήθηκε».
Στο συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε, γιατροί και νοσηλευτές εμφανίζονται να αποχαιρετούν τον 18χρονο Μάριο, προσφέροντάς του τούρτα και τραγουδώντας το «Happy Birthday» στα ιταλικά, λίγο πριν την έξοδό του από το νοσοκομείο.
