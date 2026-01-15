Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την εξαφάνιση της Λόρας- Ίχνη στην περιοχή της Βάρης

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε παραμένει άφαντη.

Το κινητό της και οι λογαριασμοί της στα social media παραμένουν απενεργοποιημένοι, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα βρίσκεται στην Αθήνα, πιθανόν στην περιοχή του Ζωγράφου, βάσει μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ μία κοπέλα που μοιάζει πολύ με την Λόρα, πήγε στην καφετέρια της Βάρης και ζήτησε τον κωδικό του WiFi, μιλώντας αγγλικά.

Από τον Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της

Όπως προκείπτει από την αστυνομική έρευνα, το νεαρό κορίτσι ήταν αποφασισμένο να φύγει από το σπίτι του καθώς φαίνεται πως σχεδίαζε την εξαφάνισή του από τον περασμένο Οκτώβριο. Καταλλητική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου και ένα επεισόδιο στο σπίτι. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το παιδί είχε ρωτήσει και το ChatGPT για το πώς να οργανωθεί. Συγκεκριμένα, φέρεται να ρώτησε “Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι χωρίς να δημιουργήσω σύγχυση”.

«Ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω»

Παράλληλα, έρχονται στο φως μαρτυρίες από το σχολικό περιβάλλον της 16χρονης, με συμμαθήτριές της να αναφέρουν ότι η Λόρα είχε εκμυστηρευτεί προβλήματα στις σχέσεις με τον πατέρα της. «Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» δήλωσε συμμαθήτριά της στο MEGA.

«Πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της»

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Λόρα περιέγραφε σκηνές όπου «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό». «Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ’ ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» πρόσθεσε η συμμαθήτρια.

«Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω» Μια άλλη παλιά συμμαθήτρια της 16χρονης ανέφερε ένα περιστατικό όπου η Λόρα διέκοψε απότομα τη συνομιλία τους μόλις κατάλαβε την παρουσία του πατέρα της: «Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι “δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου έλεγε “έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει”. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό. Της ασκούσε πολύ ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι “oh my God, he is coming, πρέπει να σε κλείσω γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό”. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Και εμείς την κάναμε παρέα αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον» σημείωσε η παλιά συμμαθήτρια και συμπλήρωσε: «Μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν».

«Μας έλεγε πάρα πολύ περίεργα πράγματα»

«Δεν είχα πάει ποτέ σπίτι της. Μια φίλη μου είχε πάει μόνο, μου είχε πει ότι το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ακατάστατο και ότι δεν το πρόσεχαν», δήλωσε η παλιά συμμαθήτρια. Η Λόρα «μας έλεγε ότι με κάτι αδέρφια που έχει, έναν αδερφό ή δύο, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτή στη Γερμανία, δεν είχαν επαφές καθόλου. Μας έλεγε πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Στην πληροφορική δεν έκανε ότι κάνουμε. Έβλεπε κάτι ταινίες με κορίτσια με ψυχιατρεία. Ήταν μια συγκεκριμένη ταινία που της άρεσε πάρα πολύ και την έβλεπε συνέχεια που είχε να κάνει με κάτι κορίτσια που είναι σε κάτι ψυχιατρεία». «Ήθελε πάντα να βρίσκει τρόπους να βγάζει λεφτά. Θυμάμαι αρκετές φορές ότι είχε ζητηθεί από τους γονείς της να πληρώσουν για μια εκδρομή, μονοήμερη στην Αθήνα ας πούμε. Αλλά νομίζω μας είχε πει ότι θα κρατήσει τα λεφτά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι της είχαν πληρώσει και δύο εκδρομές κάτι κορίτσια. Εγώ της είχα πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Μας το είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω. Μας το είχε πει κιόλας», τόνισε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο και η παλιά της συμμαθήτρια ανέφερε: «τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και κάτι τέτοια». Επιπλέον, μια φίλη της 16χρονης δήλωσε: «τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαμε, είχαμε να μιλήσουμε δύο-τρεις μήνες. Μου έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και εγώ δεν της έλεγα ναι, δεν της είχα πει ναι. Και σταμάτησε να μου στέλνει». Όταν ερωτήθηκε για τα οικογενειακά προβλήματα της κοπέλας, η φίλη της αποκάλυψε: «όταν κάναμε παρέα ναι. Μου τα έλεγε κάθε μέρα. Έφτιαχνε συνέχεια λογαριασμούς στο Instagram και τους έσβηνε».

Η υπόθεση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εντατικές έρευνες σε Αθήνα και Πάτρα, αποκλειστικά ίχνη από βιντεοληπτικό υλικό, και δημόσιες εκκλήσεις της οικογένειας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τη Λόρα και καλούν όποιον έχει πληροφορίες να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.