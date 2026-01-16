Και το Πατρινό Καρναβάλι αρχίζει…To πρόγραμμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου

Και το Πατρινό Καρναβάλι αρχίζει… Η ώρα του Πατρινού Καρναβαλιού έφτασε!

Η πόλη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το Καρναβάλι της.

Όπως αναφέρει η ΚΕΔΗΠ, σε απόσταση αναπνοής από την έναρξη της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και οι πυρετώδεις προετοιμασίες του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη την Ημέρα Έναρξης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.).

-Το λάβαρο φέτος, θα έρθει από τον Μώλο της Αγ. Νικολάου μέσω θαλάσσης στις 12 το μεσημέρι με την συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας.

-Το λάβαρο θα δοθεί από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρη Δημησιάνο στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη και με την συνοδεία της ομάδας κρουστών "Ritmo Loco Street Band" από το Εργαστήρι Μουσικής "Ρυθμότοπος" του Άκη Χατζημικέ μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών, και ομάδας εθελοντών θα φτάσουν στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

-Στην Πλατεία Τριών Συμμάχων θα είναι ήδη συγκεντρωμένες όλες οι ομάδες των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντών, Καρναβαλιστών, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών («ο Τζίτζικας») και το μουσικό άρμα.

-12.15μμ: Στην πλατεία Τριών Συμμάχων ολιγόλεπτο σκετς μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ επί της πλατείας Τριών Συμμάχων.

-Καρναβαλική πομπή όλων των συμμετεχόντων προς το Δημαρχείο ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλατεία Τριών Συμμάχων - Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου - Πεζόδρομος Μαιζώνος - Δημαρχείο.

-12.30μμ: Η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη και τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ θα παραδώσουν το λάβαρο στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη στα σκαλιά του Δημαρχείου υπό τους αποκριάτικους σκοπούς της Δημοτικής Μουσικής και τους ήχους της μπάντας κρουστών

- Σοκολάτες στα μικρά παιδιά από τους σοκολατορίχτες και ένα μεγάλο πάρτυ με μουσική και χορό στο προαύλιο του Δημαρχείου με dj τον Τάκη Αγγελόπουλο.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (22 Φεβρουαρίου).

-Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του λαβάρου, dj party στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ με τον dj Ανδρέα Γιαννούλη.

«Βγες από την οθόνη»: Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Το βράδυ του Σαββατόβραδου 17 Ιανουαρίου όλοι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας.

Εκεί ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.

Η Τελετή Έναρξης που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ δίνει το σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη» και μας καλεί όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία. Ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, παρέα και κοινή εμπειρία. Σε αυτά στοχεύει η φετινή Τελετή Έναρξης της οποίας τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας. Εμπλέκονται περίπου 300 άτομα και βέβαια όλοι εμείς μου καλούμαστε να χαρούμε και να υποδεχτούμε το Καρναβάλι όπως πραγματικά του αξίζει.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά μέρη:

1. Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

2. Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

3. Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Η συνέχεια επί της πλατείας με πολλές εκπλήξεις!

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 9 το βράδυ.

Η μεγάλη γιορτή αρχίζει…

Να είμαστε όλοι εκεί!.