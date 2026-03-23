Πάτρα: Υπογραφές για τον ποδηλατόδρομο- Μετά τα ατυχήματα ζητούν λύση

Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στον ποδηλατόδρομο της οδού Όθωνος Αμαλίας, πολίτες της Πάτρας προχωρούν στη συλλογή υπογραφών (ΕΔΩ) και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάθηκε μετά τα συχνά ατυχήματα που καταγράφονται στη συμβολή με την οδό Νόρμαν, στο σημείο όπου διέρχονται οι σιδηροδρομικές γραμμές. Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ποδηλατών και δικυκλιστών, μεταξύ των οποίων και ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, καθώς και η Κωνστάντζα Μανιατοπούλου, η οποία είναι από τους ανθρώπους που προωθούν το σχετικό ψήφισμα.

Στο ψήφισμα, που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 200 υπογραφές, οι πολίτες ζητούν άμεσες παρεμβάσεις στο επικίνδυνο σημείο, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τεχνικές λύσεις για την ασφαλέστερη διέλευση ποδηλάτων και δικύκλων από τις γραμμές του τρένου, καθώς και βελτιώσεις στη σήμανση και τη διαμόρφωση του οδοστρώματος.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα σημείο όπου κινούνται καθημερινά δεκάδες ποδηλάτες και οδηγοί δικύκλων και τονίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης πριν σημειωθούν νέα σοβαρά ατυχήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αγαπητοί συμπολίτες,



Στο σημείο μεταξύ του επιβατικού σταθμού "Π.Κανελλόπουλου" και του ποδηλατόδρομου της οδού Όθωνος Αμαλίας (στην κάθετο της Νόρμαν) στην Πάτρα υπάρχει σοβαρό ζήτημα ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν υπάρχει οριζόντια σήμανση για τα ποδήλατα, ενώ οι εκτεθειμένες αυλακώσεις στις ράγες του τρένου στην μια άκρη του, δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για όλους τους διερχόμενους — ποδηλάτες, οδηγούς δικύκλων αλλά και πεζούς.



Δυστυχώς, αρκετοί οδηγοί δικύκλων έχουν ήδη υποστεί ατυχήματα στο σημείο αυτό, με σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα σε αγκώνα, ισχίο και πρόσωπο, ενώ πρόσφατα καταγράφηκε και τραυματισμός στον λάρυγγα. Τα ατυχήματα αυτά συνέβησαν ακόμη και σε έμπειρους ποδηλάτες που χρησιμοποιούσαν προστατευτικό εξοπλισμό και προσέχουν κατά την διέλευσή τους το γνωστό "επικίνδυνο σημείο".



Λόγω της κλίσης του δρόμου και της κυκλοφορίας των οχημάτων, ακόμη και όταν κάποιος προσπαθεί να περάσει τις ράγες κάθετα, συχνά ευθυγραμμίζεται με αυτές και παγιδεύεται η πίσω ρόδα του ποδηλάτου ή του δικύκλου. Ο κίνδυνος πτώσης αλλά και σύγκρουσης με διερχόμενο αυτοκίνητο ή ακόμη και με το τρένο είναι υπαρκτός.



Μετά από έκκληση για παρέμβαση του κ. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Π.Γ.Ν. Πατρών, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο ίδιο σημείο, η απάντηση του Δήμου ήταν ότι εξετάζεται η τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας ή ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο του ποδηλατόδρομου.



Η προειδοποιητική σήμανση είναι μεν χρήσιμη, αλλά δεν αντιμετωπίζει το βασικό μηχανικό αίτιο των ατυχημάτων, που είναι η αυλάκωση των ραγών. [Το 1/3 των ποδηλατικών τραυμάτων στον Καναδά οφείλεται σε αυτές (Teschke, K et al 2016, https://doi.org/10.1186/s12889-016-3242-3)].



Σε περίπτωση κλεισίματος του ποδηλατοδρόμου, ενδέχεται να αφαιρέσουν από τους ποδηλάτες την προστασία που προσφέρει ένας ορισμένος ποδηλατόδρομος και να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, μεταφέροντάς τα σε μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής διαδρομής.



Ως μια από τις ποδηλάτισσες που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημείο αυτό, σας καλώ να στηρίξετε με την υπογραφή σας τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να εξεταστούν από τους αρμόδιους και να παρέμβουν κατάλληλα προτού θρηνήσουμε θύματα:



Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς

* Τοποθέτηση ειδικού ελαστομερούς υλικού στις αύλακες των ραγών του τρένου (π.χ. τύπου VeloGleis ή αντίστοιχου, http://y2u.be/DZT3qbQCNs4). Το υλικό αυτό υποχωρεί όταν περνά το τρένο, αλλά παραμένει σταθερό για τα δίκυκλα, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο παγίδευσης των τροχών. Αντίστοιχη παρέμβαση θα ήταν χρήσιμο να γίνει και στο απέναντι σημείο, στο ρεύμα της Ηρώων Πολυτεχνείου προς τη μαρίνα. (Αρμοδιότητα ΕΡΓΟΣΕ)

* Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στο επίμαχο τμήμα μεταξύ DECK και Νόρμαν, ώστε να οριοθετηθεί ξεκάθαρα ο ποδηλατικός χώρος με διαγράμμιση, γραφήματα και πινακίδες. (Συναρμοδιότητα ΟΛΠΑ, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και Δήμου Πατρέων)

Για μια πιο ασφαλή μετακίνηση χωρίς αυτοκίνητο στην Πάτρα».

