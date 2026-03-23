Λαμία: Νεκρός 68χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο ενώ έκοβε ξύλα

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) στην περιοχή του Πλατανόδασους, κοντά στο Λιανοκλάδι, καθώς ένας 68χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια κοπής ξύλων.

Σύμφωνα με το LamiaNow, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του σε αγροτική περιοχή, όταν κατά τη διάρκεια κοπής δέντρου, τμήμα πλατάνου έσπασε και τον καταπλάκωσε. Η σύζυγός του κατά τις ίδιες πληροφορίες κάλεσε σε βοήθεια, με δύο πολίτες που βρίσκονταν κοντά να σπεύδουν στο σημείο και να προσπαθούν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λαμία, το Αργυροχώρι και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Π.Υ. Λαμίας, Γιώργος Κρεμμύδας «Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι ειδοποιήθηκε το τηλεφωνικό μας κέντρο 199 για τραυματισμένο άτομο στο Πλατανόδασος, στην περιοχή του Λιανοκλαδίου.

Άμεσα κινητοποιήσαμε ειδικό διασωστικό όχημα της Π.Υ. Λαμίας, μαζί με όχημα από το Αργυροχώρι και δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε ενέργειες απεγκλωβισμού και ανέσυραν ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένο από πλάτανο, το οποίο παρελήφθη από το ΕΚΑΒ για μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».

Ο 68χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

