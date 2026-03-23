Καρδίτσα: Βαριές διώξεις στους 2 συλληφθέντες για τη δολοφονία του τραγουδιστή

«Φέρονταν σαν να ήταν σε σχολική εκδρομή»
Βαριές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστ χθες το μεσημέρι στην Καρδίτσα.
Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του 16χρονου και του 17χρονου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τον έναν να κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και τον δεύτερο ως συνεργός. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλημμελήματα, όπως οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών,
Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή (27/3), σύμφωνα με την ιστοσελίδα karditsalive.net.
Οι δύο συλληφθέντες αναχώρησαν από τα δικαστήρια Καρδίτσας λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι. Είχαν μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3), συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή: «Σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή»
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, αυτό που ξεχώρισε ήταν η στάση των δύο κατηγορουμένων καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι δύο ανήλικοι εμφανίστηκαν ενώπιον των αρχών «εκτός τόπου και χρόνου», εντελώς χαλαροί και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της πράξης τους, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».
Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγο για «μανία, πάθος και οργή», βασιζόμενος στα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα, αναμένοντας την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την πλήρη επιβεβαίωση.
Η πλευρά του θύματος, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχει ήδη καταθέσει μια σειρά από κρίσιμα αιτήματα προς τις ανακριτικές αρχές για να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης:
- Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν βρεθεί. Η οικογένεια θεωρεί κομβική την ανάκτησή τους για να εξεταστούν οι συνομιλίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος.
- Ο ρόλος της γυναίκας: Ζητείται η ενδελεχής έρευνα για μια γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο.
- Αναπαράσταση του εγκλήματος: Για να μην υπάρξει καμία απολύτως αοριστία ή υπόνοια γύρω από τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος, η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος.
