Αντώνης Ποταμίτης: «Ο κ. Λουλούδης δεν θα αποφύγει τις απαντήσεις που οφείλει»

Eπίθεση στον Θεόδωρο Λουλούδη εξαπολύει ο Αντώνης Ποταμίτης, κατηγορώντας τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για αποπροσανατολισμό και σοβαρές παρατυπίες, την ώρα που –όπως τονίζει– η παράταξή του στηρίζει την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, αλλά με σχέδιο, διαφάνεια και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Παρότι ο επιχειρηματικός κόσμοςαντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο και την ενεργειακή κρίση, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στις συνεχείς προκλητικές ανακοινώσεις του κ. Λουλούδη, χρησιμοποιώντας μάλιστα τα μέσα του Επιμελητηρίου.

Επιχειρώντας τις τελευταίες ημέρες να δημιουργήσει ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει για την κρουαζιέρα, είναι προφανές ότι ο κ. Θεόδωρος Λουλούδης και οι συνεργάτες του προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους επιχειρηματίες από τα σημαντικά ερωτήματα στα οποία δεν έχουν ακόμη απαντήσει όπως:

Παράνομες αναθέσεις: Πρόκειται για τις αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ κατά παράβαση της επιμελητηριακής νομοθεσίας από την Διοικητική Επιτροπή, χωρίς καμία γνώση του Δ.Σ. Το ύψος των αναθέσεων άνω των 5000 ευρώ από την Διοικητική Επιτροπή, κατά παράβαση του Νόμου, ξεπερνά τις 150.000 ευρώ και είναι ένα θέμα ανοικτό το οποίο δεν πρόκειται να ξεχαστεί με αυτές τις απόπειρες αποπροσανατολισμού.

Την σύμβαση ενοικιάσεως αυτοκίνητου στον Διευθυντή της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου, που δεν είχε αναρτήσει, ως όφειλε εκ του Νόμου, και είχε αποκρύψει από τα μέλη του Δ.Σ.

Αν είναι ηθικό ο κ. Λουλούδης να συνεχίζει να κάνει συμβάσεις με υπάλληλους του, να αναθέτει χιλιάδες ευρώ σε συνεργάτες και προμηθευτές των επιχειρήσεων του, να τοποθετεί σε Διευθυντική θέση έμμισθο πρώην συνέταιρο του και πολλά αλλά στα οποία θα επανέλθουμε σύντομα.

Αδιαπραγμάτευτα εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις και ευθύνες για όλα αυτά και θα επιμείνουμε στην πρόταση όλες τις δαπάνες να τις εγκρίνει το Δ.Σ., ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και κανείς να μην παίζει παιχνίδια και να εξυπηρετεί συμφέροντα στην πλάτη των εκλεγμένων συμβούλων.

Σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα: Γνωρίζουν όλοι πως όχι μόνο δεν είμαστε ενάντια στην κρουαζιέρα αλλά είμαστε ΕΝΘΕΡΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ. Διάβασαν οι επιχειρηματίες στην πρώτη μας ανακοίνωση ότι εμείς υποστηρίζουμε την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδιασμού για την κρουαζιέρα, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους Φορείς.

Ο κος Λουλούδης απάντησε ότι η παράταξή μας καταψήφισε το μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - άρα δεν καταψηφίσαμε την κρουαζιέρα αλλά το «μνημόνιο συνεργασίας» - γιατί καταλάβαμε νωρίς ότι από πίσω κρύβει αναθέσεις και προσδοκίες για μελέτες. Κάτι που είδαμε αμέσως αφού αποφάσισαν, παράνομα φυσικά, ο κος Λουλούδης με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής να εγκρίνουν για…αρχή 10.000 ευρώ στον Διευθυντή της υπηρεσίας Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, αποκρύπτεται ότι στην ίδια συνεδρίαση εμείς είπαμε ότι δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτε ένα μνημόνιο για τα μάτια του...κόσμου, όταν σε αυτό δεν συμμετέχουν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, δηλαδή ο διαχειριστής της θαλάσσιας ζώνης όπου θέλουμε να φιλοξενήσει η Πάτρα την κρουαζιέρα, όπως γίνεται με όλους τους Οργανισμούς σε λιμάνια της χώρας μας που έχουν υποδομές υποδοχής κρουαζιέρας, αλλά και ο Δήμος Πατρέων.

Είναι ακατανόητος ο αποκλεισμός του Οργανισμού Λιμένος από τους συνομιλητές, όταν θέλεις στα σοβαρά να συζητήσεις για την κρουαζιέρα. Μάλιστα, εμείς υποστηρίζουμε ότι σε αυτή την συζήτηση θα πρέπει να συμμετέχουν και άλλοι Φορείς, όπως ο Δήμος Πατρέων, ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, ο ΣΚΕΑΝΑ, η Ένωση Ξενοδόχων κ.ο.κ., με τους οποίους δεν είναι δυνατόν το Επιμελητήριο να μην συνεργάζεται, για λόγους που ίσως γνωρίζουν καλύτερα ο κ. Λουλούδης και οι συνεργάτες του.

Άρα, εμείς λέμε πρώτοι ΝΑΙ στην κρουαζιέρα με σοβαρότητα, σχεδιασμό και πλάνο το οποίο θα το επικυρώσει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας, το οποίο δεν θεώρησαν υποχρέωση να ενημερώσουν οι κύριοι της Διοίκησης ούτε για το ταξίδι τους στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου θεωρούν ότι έκαναν "σημαντικές" επαφές για την κρουαζιέρα... τις οποίες δεν κατάλαβε κανείς.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Και κάτι τελευταίο: Μεγάλη αγωνία δείχνει ο κ. Λουλούδης τις τελευταίες ημέρες για το τι προβλέπει ο επιμελητηριακός Νόμος στην περίπτωση της απώλειας της πλειοψηφίας και της πιθανής πρότασης μομφής. Σε αυτή την αγωνία του, ανακάλυψε πως η πρόταση μομφής για να κατατεθεί χρειάζεται τα 4/5 των συμβούλων..., κάτι που φυσικά δεν ισχύει.

Μπορεί ο κ. Λουλούδης - παρότι θα έπρεπε ως Πρόεδρος - να μην γνωρίζει ακόμη πως ο Νόμος προβλέπει τα 3/5.

Όταν έλθει η ώρα θα το μάθει.

Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα"".