Ποια είναι η αλήθεια τελικά για τα 7 σκυλιά από την Κίνα που συγκίνησαν το Διαδίκτυο -Το έσκασαν όντως από αγορά κρέατος;

Η «περιπέτεια« των επτά σκύλων καταγράφηκε από περαστικούς και διαδόθηκε ευρέως, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές. Ένας καλοπροαίρετος τύπος, ονόματι Λου, τα συνάντησε στις 16 Μαρτίου σε έναν αυτοκινητόδρομο και αφού προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να τα απομακρύνει από τον κίνδυνο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Douyin και κάλεσε τις Αρχές να παρέμβουν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Douyin (μια δημοφιλή πλατφόρμα της Κίνας), τα σκυλιά φαίνονταν να κινούνται σε σχηματισμό , με επικεφαλής ένα κόργκι με το όνομα «Νταπάνγκ» που σημαίνει «μεγάλος χοντρός», και περιγραφές ανέφεραν ότι κάθε λίγο και λιγάκι σταματούσε και κοιτούσε πίσω του για να βεβαιωθεί ότι δεν λείπει κανένας από την ομάδα. Ένα γκόλντεν ριτρίβερ κι ένα γερμανικό ποιμενικό που κουτσαίνει, αλλά οι σύντροφοί του το προστατεύουν, σύμφωνα πάλι με τις αναφορές, είναι μεταξύ άλλων στην ομάδα. Σύμφωνα με την ιστορία που έγινε viral, όλα πεινούσαν και κρύωναν, είχαν όμως τουλάχιστον γλιτώσει από έναν σχεδόν βέβαιο θάνατο μέσα από ένα φορτηγό μεταφοράς σκύλων που προορίζονταν για κρέας, και τίποτα πια δεν θα εμπόδιζε την επιστροφή τους στο σπίτι τους.

Την ιστορία των σκύλων μετέφερε και η South China Morning Post ισχυριζόμενη ότι τα επτά σκυλιά, που ανήκαν σε τρία νοικοκυριά του ίδιου χωριού, είχαν απαχθεί από διακινητές κρέατος σκύλου και μάλιστα, αφού είχαν μεταφερθεί χιλιόμετρα μακριά, απέδρασαν με κάποιο τρόπο από τα κλουβιά τους και πήδηξαν από το όχημα στον δρόμο ενόσω αυτό κινούνταν. Τότε, αντί να διασκορπιστούν, παρέμειναν μαζί και με τον Νταμπάνγκ για αρχηγό, αποφάσισαν να βρουν τον δρόμο για το σπίτι.

Το περιστατικό προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με πολλούς χρήστες να συνδέουν την ιστορία με το ζήτημα της κατανάλωσης κρέατος σκύλου στην Κίνα και να αναφέρονται σε εκδηλώσεις, όπως το ετήσιο φεστιβάλ «λίτσι και κρέατος σκύλου» στην πόλη Γιουλίν.

Παράλληλα, ειδικοί στη συμπεριφορά των σκύλων επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τι συνέβη βασισμένοι στην ιστορία που προβλήθηκε.

«Η καρδιά μου δεν αντέχει αυτό», έγραψε η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ. «Πάρε την Disney στο τηλέφωνο τώρα!», σχολίασε άλλος. «Αυτή η ιστορία με τα κόργκι είναι το τελευταίο αγνό πράγμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή», έγραψε ένας τρίτος. «Αν δεν είναι αλήθεια, θα πεθάνω», ανέφερε άλλο σχόλιο.

Τι συνέβη, τελικά, με τους 7 σκύλους

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο πεζή. Σύμφωνα με το Ifeng News, δεν υπήρξε απαγωγή ούτε απόδραση από φορτηγό ούτε οι σκύλοι διένυσαν 17 χλμ. για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης ενός από τα σκυλιά, ένας θηλυκός γερμανικός ποιμενικός σε φάση οίστρου οδήγησε τα υπόλοιπα ζώα μακριά από το χωριό. Η απόσταση που διένυσαν εκτιμάται ότι ήταν μικρότερη, περίπου 4 χιλιόμετρα, ενώ δεν υπήρχε τραυματισμός.