Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Ο Δήμος Ζαχάρως Ηλείας, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα, προχώρησε σε αίτημα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα με το Τμήμα Γεωλογίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Ζαχάρως, «ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημα του Δήμου, οι Καθηγητές κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και κ. Ιωάννης Κουκουβέλας, καθώς και η Δρ. Γεωλογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια κα Αγγελική Κυρίου, επισκέφθηκαν την περιοχή και πραγματοποίησαν αυτοψίες τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε σημεία που έχουν πληγεί.